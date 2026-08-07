Çinli kadın, favori oyuncusuyla rol alabilmek için 60 öpüşme sahnesi ekleyip milyonlarca para harcadı

Çin’de bir kadın yatırımcı, favori oyuncusuyla aynı projede yer alabilmek için finanse ettiği mikrodramada başrolü de üstlendi. Diziye kendi taleplerini ekleten kadın, oyuncuyla çok sayıda romantik sahne çekilmesini istedi.

Senaryoya 60’tan fazla öpüşme sahnesinin eklendiği ortaya çıktı. Tüm bölümler çekilmiş olsa da platform, 20’den fazlasını yayınlamamaya karar verdi.

Bu karar kadın yatırımcının tepkisine yol açtı. Bunun üzerine proje için kararlaştırılan ücretin kalan kısmını ödemeyi reddetti.

Mikrodramda rol alan oyuncu ise tüm bu sahnelerin senaryoda baştan belirlendiğini söyledi.

Projenin adı henüz açıklanmadı. Çin medyası, projeyi yatırımcının kişisel siparişiyle hazırlanan bir mikrodrama olarak aktarıyor.