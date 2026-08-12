Suda Yüzen Kadına Dev Bir Aligatör Saldırdı

·97·Dünya
Suda Yüzen Kadına Dev Bir Aligatör Saldırdı

ABD’nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla suda yüzen bir kadına beklenmedik şekilde aligatör saldırdı. Olay Silver River’da meydana geldi ve kadının hayatı, tesadüfen yakında bulunan bir kayıkçının hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Olay cumartesi günü Gainesville kentinin güneyindeki nehirde meydana geldi. Kadın bir grupla birlikte yüzerken dev bir aligatör onlara yaklaştı.

Kadın, yırtıcıyı kürekle uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak aligatör bir anda sağ kolunu ısırarak kadını suyun altına çekti.

Bu sırada yakında bulunan kayıkçı John Gamache kadının çığlıklarını duydu. Olay yerine ulaştığında aligatör kadını çoktan bırakmıştı, ancak mağdur ağır yaralanmıştı.

Gamache’nin aktardığına göre kadının yaraları çok ciddiydi. Hemen harekete geçen kayıkçı, ipi geçici bir turnike olarak kullanarak mağduru teknesine çıkardı.

Daha sonra kayıkçı, kadını ve arkadaşlarını kıyıya götürerek acil tıbbi müdahale almalarını sağladı. Hızlı müdahale, mağdurun hayatını kurtarmada büyük önem taşıdı.

Kadın şu anda hastaneden taburcu edildi ve evinde iyileşiyor.

Daha sonra uzmanlar saldıran aligatörü de tespit etti. Hayvanın uzunluğunun yaklaşık 2,95 metre olduğu belirlendi. Yırtıcı yakalandıktan sonra Silver River yeniden ziyaretçilere açıldı.

FloridaABDSilver RiverGainesvilleJohn Gamache
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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