Guardiola ve Mourinho'nun Ezeli Rekabeti: Netflix Dizisinin Perde Arkasındaki Sırlar

·52·Dünya
Guardiola ve Mourinho'nun Ezeli Rekabeti: Netflix Dizisinin Perde Arkasındaki Sırlar

Netflix yayın platformu, 11 Ağustos'ta futbol dünyasının en dikkat çekici ve tartışmalı figürlerinden biri olan, Madrid'in «Real» kulübünün eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya adanan üç bölümlük sansasyonel belgesel diziyi izleyicilerin beğenisine sundu.

Futbol efsanelerinin yer aldığı bu projede, birçok kişinin merakla beklediği bir diğer başrol oyuncusu — «Barcelona», «Bayern» ve «Manchester City» teknik direktörü Josep Guardiola'nın yer almaması, taraftarlar arasında çeşitli sorulara yol açtı.

«Pep kabul etti, ama tek bir şartla...»

Belgesel dizinin yönetmeni Joe Pearlman'ın sözlerine göre, filmin yapımcıları ezeli ve ilkeli bir rakip olarak İspanyol teknik adama da başvurmuş ve kendisiyle röportaj yapmayı planlamıştı.

Guardiola teklifi kesin bir dille reddetmedi, ancak kararlı ve ilkeli şartını öne sürdü:

«Evet, gerçekten Pep ile iletişime geçtik ve onu projeye davet ettik. Röportaj vermeyi kabul etti, ancak tek bir şart koştu: kendisinin yanına bizzat Jose Mourinho'nun gelip başvurması gerekiyordu. Bu teklifin ve şartın nasıl sonuçlandığını artık siz hayal edin», — dedi yönetmen Pearlman, «The Sun» gazetesine verdiği röportajda.

Ego Çatışması ve Futbol Tarihinin En Büyük Rekabeti

Teknik direktörler arasındaki bu küçük ayrıntı, Guardiola ile Mourinho arasındaki ezeli anlaşmazlığın ve psikolojik «savaşın» hâlâ devam ettiğini bir kez daha gösterdi. İki büyük teknik adam arasındaki rekabet, özellikle Mourinho'nun «Real Madrid»i, Guardiola'nın ise «Barcelona»yı yönettiği yıllarda (2010–2012) zirveye ulaşmıştı.

Guardiola'nın bu şartı, Mourinho'nun kibri ve egosu nedeniyle hayata geçirilemeyince izleyiciler dünya futbolunun iki devini aynı karede görme fırsatından mahrum kaldı.

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José MourinhoJosep GuardiolaNetflixReal MadridBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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