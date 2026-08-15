«3 dakikalık soygun» çözüldü: İtalya’da paha biçilmez eserler nasıl bulundu?

·25·Dünya
«3 dakikalık soygun» çözüldü: İtalya’da paha biçilmez eserler nasıl bulundu?

İtalyan kolluk kuvvetleri, sanat dünyasındaki en büyük ve en sansasyonel suçlardan birini başarıyla çözdü. Ülkenin kuzeyindeki ünlü özel müzeden bu yılın mart ayında çalınan Fransız resim sanatının ustalarına ait — Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Henri Matisseimzalı paha biçilmez eserler bulundu.

Parma Emniyet Müdürü Andrea Pallarotarafından 14 Ağustos’ta yapılan resmi açıklamaya göre, nadir tablolar soruşturmadaki başlıca şüphelilerden birinin evinde hasar görmemiş halde bulundu.

3 dakikada 9 milyon avro: Suç nasıl işlendi?

Olay, mart ayının sonunda Parma yakınlarında bulunan, ünlü sanat tarihçisi ve koleksiyoncu Luigi Magnani’nin adını taşıyan vakfa ait (Magnani-Rocca Foundation) özel müzesinde meydana geldi.

  • Hızlı saldırı: Yüzlerini kapüşonla gizleyen maskeli hırsızlar, müzenin giriş kapısını kırarak içeri girdi ve bina içinde yalnızca 3 dakika kaldı;

  • Güvenlik sistemi: Müzedeki modern video gözetim sistemi ve güvenlik hizmetinin hızlı alarmı sayesinde suçlular yalnızca hedefledikleri üç eseri alıp kaçabildi; koleksiyonun geri kalan nadir parçalarına dokunulmadı;

  • Moldova bağlantısı: Şu anda bu planlı sınır ötesi suçla bağlantılı olarak Moldova vatandaşı 9 kişi şüpheli konumunda. Bunlardan en az 5’inin müzeye düzenlenen baskına doğrudan katıldığı belirlendi.

Çalınan başyapıtlar ve piyasa değerleri

Bulunan sanat eserlerinin toplam tahmini değeri 9 milyon avroyu (10 milyon dolardan fazla) aşmaktadır:

  • Paul Cézanne — «Kirazlı natürmort» (kalem ve suluboya) — yaklaşık 6 milyon avro;

  • Pierre-Auguste Renoir — «Balıklar» (sanatçının kariyerinin son dönemine ait) — yaklaşık 3 milyon avro;

  • Henri Matisse — «Teras’taki odalık» (suluboya) — yaklaşık 20 bin avro.

Magnani-Rocca Vakfı: İtalya’nın müze mücevheri

Magnani-Rocca Vakfı Müzesi, İtalya’nın en prestijli ve önemli özel sanat koleksiyonlarından biri kabul edilir.

Müze koleksiyonunda Renoir ve Cézanne’ın yanı sıra Titian, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens ve Francisco Goya gibi büyük ressamların nadir orijinal tabloları da korunmaktadır. Geri alınan eserler, restorasyon ve uzman incelemesinin ardından kısa süre içinde yeniden sergilenmeye başlanacak.

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İtalyaPierre-Auguste RenoirPaul CézanneHenri MatisseParma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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