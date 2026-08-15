ABD Ay'a dönüş takvimini hızlandırıyor

NASA, Artemis Ay programını hayata geçirme sürecini önemli ölçüde hızlandırıyor. Kurum başkanının açıklamasına göre Artemis-3 görevi için tasarlanan roketin inşası şimdiden sürüyor ve Amerikalı astronotların Ay yüzeyine ayak basması 2028 yılı için planlanıyor. Bu adımın, insanlığın uzayı keşfetme tarihinde yeni ve önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş ayrıntıları ve teknik planlar

ixbt.com'un haberine göre mürettebatın fırlatılması SLS uzay roketi ve Orion uzay aracıyla gerçekleştirilecek. Araç, Dünya yörüngesine ulaştıktan sonra diğer uzay araçlarıyla bir dizi karmaşık kenetlenme gerçekleştirecek. Bu süreçte Blue Origin ve SpaceX 'e ait Starship iniş modüllerinin kullanılması planlanıyor.

Bu uzay seferinin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Görev tamamlandığında astronotlar Dünya'ya başarıyla dönerek Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak. Uzmanlar, bu takvime kesinlikle uyulabilmesi için tüm teknik kaynakları seferber ediyor.

Zorluklar ve riskler

Bu büyük programın daha önce birkaç kez ciddi gecikmelerle karşılaştığını belirtmek gerekir. Özellikle mayıs ayının sonunda Artemis-3 görevinde kullanılması gereken Blue Origin'e ait New Glenn roketi test sırasında patlamıştı. Bu olay program takvimini de etkiledi.

Buna rağmen Blue Origin temsilcileri NASA'ya 2027'de yeni bir roket sunma sözü verdi. Ortaya çıkan teknik sorunlara rağmen ABD uzay ajansı, 2028'de Ay'a ulaşma hedefinden vazgeçmemeye ve belirlenen takvimi korumaya kararlı.