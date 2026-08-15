iPhone 17 kamerası DxOMark sıralamasında Samsung Galaxy S26 Ultra ile berabere kaldı

·2·Teknoloji
iPhone 17 kamerası DxOMark sıralamasında Samsung Galaxy S26 Ultra ile berabere kaldı

Apple'ın en yeni temel model akıllı telefonu iPhone 17, uzmanları şaşırtarak DxOMark bağımsız laboratuvarının kamera testlerinde yüksek sonuç elde etti. ixbt.com'un verilerine göre, iki ana kameraya sahip cihaz 157 puan toplayarak dünya sıralamasında 20. sıraya yerleşti ve birçok amiral gemisiyle aynı sonucu aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu skor sayesinde temel model, geçen yılki iPhone 16'nın sonucunu bir anda 10 puan geride bıraktı. İlginç olan ise yeni cihazın kamera yetenekleri açısından iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra modelleriyle aynı sonucu alarak teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırması.

Kameradaki başlıca değişiklikler ve avantajlar

Cihazın başarısındaki en önemli yenilik, güncellenen ultra geniş açılı kamera oldu. Artık eski 12 megapiksellik sensörün yerine 48 megapiksellik modern bir sensör kullanılıyor. Bununla birlikte, önceki nesilden aktarılan f/1,6 diyafram açıklığına ve 1/1,56 inç sensöre sahip 48 megapiksellik ana kamera da yüksek kalitesini ortaya koydu.

DxOMark uzmanları özellikle akıllı telefonun video kayıt yeteneklerini öne çıkardı. Test sonuçlarına göre cihaz; renkleri doğru aktarması, hızlı otomatik netlemesi, etkili sabitleme sistemi ve gürültüyü iyi kontrol etmesiyle dikkat çekiyor.

Eksikler ve sınırlamalar

Buna rağmen test sırasında bazı kusurlar da tespit edildi. Özellikle agresif çalışan gürültü azaltma özelliği, zaman zaman ince ayrıntıların kaybolmasına neden olabiliyor. Ayrıca telefoto kameranın bulunmaması, cihazın başlıca eksikliği olmaya devam ediyor.

Uzaktan fotoğraf çekerken akıllı telefon yalnızca dijital kırpma işlevine güveniyor. Bu da ayrı bir telefoto lensine sahip gelişmiş amiral gemilerinin gerisinde kalmasına yol açıyor. Portre modu da kusursuz çalışmıyor; özellikle aynı anda birden fazla kişi fotoğraf çektirdiğinde bazı eksiklikler fark ediliyor.

iPhone 17DxOMarkAppleSamsung Galaxy S26 UltraAkıllı Telefon Kamerası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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