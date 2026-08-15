Özbek boksunun efsanesi hayatını kaybetti: «Taşkent Kaplanı» Rufat Risqiev vefat etti

·22·Spor
Özbek boksunun efsanesi hayatını kaybetti: «Taşkent Kaplanı» Rufat Risqiev vefat etti

Özbekistan ve dünya sporu ağır bir kayıp yaşadı. Özbek boks tarihinin ilk dünya şampiyonu, efsanevi eldiven ustası Rufat Risqiev 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bu açıklamayı Özbekistan Millî Olimpiyat Komitesi (MOK) basın sözcüsü Zafar Imomxo‘jaev resmen duyurdu. Uluslararası arenalarda benzersiz stili ve amansız hücumlarıyla «Taşkent Kaplanı» lakabını alan ünlü boksör, millî spor tarihinde silinmez bir iz bıraktı.

Tarihe geçen zaferler: İlk dünya şampiyonu ve Olimpiyat finalisti

Rufat Risqiev, Özbek sporunu uluslararası arenada tamamen yeni bir seviyeye taşıyan ilk sporculardan biri oldu:

  • 1974 — Dünya şampiyonu: Küba'nın Havana kentinde düzenlenen ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak tarihe geçti;

  • 1976 — Montreal Olimpiyatları'nda gümüş madalya: Olimpiyat Oyunları'nın finaline ulaşarak podyuma çıkan ilk Özbek boksör oldu ve taraftarların gönlünde taht kurdu;

  • Uluslararası zaferler: Kariyeri boyunca ABD, Küba, Avusturya, eski Yugoslavya ve İspanya gibi ülkelerde düzenlenen en prestijli uluslararası turnuvalarda rakipsiz kabul edildi.

Orta Asya'dakiilk profesyonel hakem ve özverili antrenör

Büyük spordaki kariyerini noktaladıktan sonra da Rufat Asadovich sevdiği alandan uzaklaşmadı:

  • Tarihî hakem: O, Orta Asya ülkeleri arasında ilk olarak uluslararası kategoride profesyonel boks hakemi (WBA) statüsünü aldı ve dünya şampiyonluğu maçlarını yönetti;

  • Devlet tarafından takdir: Özbek sporunun gelişimine yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle «Büyük Hizmetleri İçin», «Halkın Saygısı» ve «Onur Nişanı» ile ödüllendirildi.

Rufat Risqiev'in millî ve uluslararası ringlerdeki eşsiz cesareti, günümüz Özbekistan boks okulunun dünyada bir numaralı seviyeye yükselmesinin temelini attı. Onun adı ve şanlı kariyeri, gelecek nesil sporcular için her zaman büyük bir okul ve ilham kaynağı olmaya devam edecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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