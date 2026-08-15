Kaykaycı, Güneş tutulması fonunda tarihi bir hareket yaptı

·63·Dünya
Kaykaycı, Güneş tutulması fonunda tarihi bir hareket yaptı

İspanyol profesyonel kaykaycı Dani León, Güneş tutulması sırasında yaptığı sıra dışı hareketle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sporcu, bu nadir astronomik olaydan yararlanarak atlayışını Güneş’in tamamen örtüldüğü en etkileyici ana denk getirdi.

Videoda Dani León kaykayıyla havaya sıçradığı sırada, arkasında Ay’ın Güneş’i tamamen örttüğü görülüyor. Görüntüler, sporcunun kararmış Güneş’in önünde havada uçuyormuş izlenimi yaratıyor.

León, videoyu sosyal medyada paylaşarak bu hareketi hayatındaki en önemli hareketlerden biri olarak nitelendirdi. Beklenmedik ve son derece hassas şekilde zamanlanan atlayışı gösteren görüntüler kısa sürede viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Bu hareketin bir diğer özelliği, sporcunun atlayış zamanını Güneş tutulmasıyla neredeyse kusursuz biçimde eşleştirebilmiş olmasıydı. Böylece sıradan bir kaykay hareketi, nadir bir kozmik olayla birleşerek fantastik bir manzara oluşturdu.

Dani León, İspanya’nın tanınmış profesyonel kaykaycılarından biri. Ülkesini 2021’de Tokyo’da, 2024’te ise Paris Olimpiyatları’nda temsil etti.

12 Ağustos 2026’da gözlemlenen tam Güneş tutulması, İspanya, Portekiz’in bazı bölgeleri ve Avrupa’nın diğer kesimlerinden görüldü. İspanya’da bu, bir asırdan uzun süre içinde gözlemlenen ilk tam Güneş tutulması oldu.

Astronomik olay ile milimetrik hassasiyetle hesaplanan kaykay hareketinin tek bir karede buluşması, videonun en dikkat çekici unsuru oldu. İnternet kullanıcıları bu görüntüleri sıradan bir spor videosundan ziyade, doğa ile insan becerisinin birleştiği eşsiz bir an olarak değerlendiriyor.

Dani LeónİspanyaPortekizTokyoParis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybettiTacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybettiBugün, 11:20Çin’de robot dilendi: İsteği şaşkına çevirdiÇin’de robot dilendi: İsteği şaşkına çevirdiBugün, 10:55İtalya’da “en kötü siyasetçiyi” nehre atıyorlar — Orta Çağ’dan kalma sıra dışı gelenek hâlâ sürüyorİtalya’da “en kötü siyasetçiyi” nehre atıyorlar — Orta Çağ’dan kalma sıra dışı gelenek hâlâ sürüyorBugün, 10:50«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladı«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladıBugün, 10:17Yasadışı tahıl ticaretine darbe: Ukrayna 13 gemi ve 28 şirketi “kara liste”ye aldıYasadışı tahıl ticaretine darbe: Ukrayna 13 gemi ve 28 şirketi “kara liste”ye aldıBugün, 09:56«3 dakikalık soygun» çözüldü: İtalya’da paha biçilmez eserler nasıl bulundu?«3 dakikalık soygun» çözüldü: İtalya’da paha biçilmez eserler nasıl bulundu?Bugün, 09:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti