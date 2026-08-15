Kaykaycı, Güneş tutulması fonunda tarihi bir hareket yaptı

İspanyol profesyonel kaykaycı Dani León, Güneş tutulması sırasında yaptığı sıra dışı hareketle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sporcu, bu nadir astronomik olaydan yararlanarak atlayışını Güneş’in tamamen örtüldüğü en etkileyici ana denk getirdi.

Videoda Dani León kaykayıyla havaya sıçradığı sırada, arkasında Ay’ın Güneş’i tamamen örttüğü görülüyor. Görüntüler, sporcunun kararmış Güneş’in önünde havada uçuyormuş izlenimi yaratıyor.

León, videoyu sosyal medyada paylaşarak bu hareketi hayatındaki en önemli hareketlerden biri olarak nitelendirdi. Beklenmedik ve son derece hassas şekilde zamanlanan atlayışı gösteren görüntüler kısa sürede viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Bu hareketin bir diğer özelliği, sporcunun atlayış zamanını Güneş tutulmasıyla neredeyse kusursuz biçimde eşleştirebilmiş olmasıydı. Böylece sıradan bir kaykay hareketi, nadir bir kozmik olayla birleşerek fantastik bir manzara oluşturdu.

Dani León, İspanya’nın tanınmış profesyonel kaykaycılarından biri. Ülkesini 2021’de Tokyo’da, 2024’te ise Paris Olimpiyatları’nda temsil etti.

12 Ağustos 2026’da gözlemlenen tam Güneş tutulması, İspanya, Portekiz’in bazı bölgeleri ve Avrupa’nın diğer kesimlerinden görüldü. İspanya’da bu, bir asırdan uzun süre içinde gözlemlenen ilk tam Güneş tutulması oldu.

Astronomik olay ile milimetrik hassasiyetle hesaplanan kaykay hareketinin tek bir karede buluşması, videonun en dikkat çekici unsuru oldu. İnternet kullanıcıları bu görüntüleri sıradan bir spor videosundan ziyade, doğa ile insan becerisinin birleştiği eşsiz bir an olarak değerlendiriyor.