«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladı

·16·Dünya
«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump küresel enerji güvenliğinin temel düğüm noktası olan Hürmüz Boğazı'yla ilgili benzeri görülmemiş bir açıklama yaptı. New York eyaletindeki polis akademisinde konuşan Beyaz Saray lideri, İran'a karşı kesin zafer kazanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı «ABD toprağı» ilan etmeyi planladığını açıkladı.

Trump, stratejik su yolunun şu anda tamamen ABD donanmasının kontrolü altında olduğunu ve İran limanlarına uygulanan ablukanın «çelik duvar» gibi işlediğini belirtti:

«İran tamamen yenilgiye uğratıldıktan sonra, kısa süre içinde Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğim. Aslında şu anda da durum böyle; abluka uyguluyoruz ve biz izin vermedikçe hiçbir gemi geçemez».

Bununla birlikte başkan, bu kararın uluslararası hukuk mekanizmaları veya pratikte nasıl uygulanacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Tahran'ın yanıtı: «Hürmüz İran'ındı ve öyle kalacak»

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi Trump'ın iddialarını sert bir şekilde reddetti. Diplomat, boğaz üzerindeki kontrolün yalnızca Tahran'a ait olduğunu hatırlatarak Washington'ın baskısına boyun eğmeyeceklerini belirtti:

«Hürmüz Boğazı ne sosyal medya paylaşımlarıyla ne uçak gemileriyle ne de seçim konuşmalarıyla ele geçirilebilir. Hürmüz İran'ındı, İran'ın ve öyle kalacak. Boğaz yalnızca İran'ın emriyle açılır veya kapanır».

Dünya piyasalarında gerilim: Petrol ve benzin fiyatları yükseliyor

Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan petrol ve sıvılaştırılmış gazın neredeyse beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, küresel piyasalardaki endişeyi artırdı:

  • Petrol fiyatı: Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 dolara yaklaşıyor;

  • ABD iç piyasası: Benzin fiyatı galon başına 4 dolara yükseldi. Trump bu artışı «İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin bedeli» olarak yorumlayarak vatandaşlara bu durumu doğru karşılamaları çağrısında bulundu.

Uzmanların endişesi: Uzun süreli askeri varlık mı?

CNN ve uluslararası askeri analistlerin belirttiğine göre, boğazı ABD toprağı ilan etmek, bölgede süresiz olarak büyük bir askeri birlik konuşlandırılmasını gerektiriyor. Bu durum, Trump'ın «İran'la savaş kısa ve hızlı olacak» yönündeki ilk vaatleriyle çelişebilir.

Buna ek olarak, Trump'ın daha önce Grönland ve Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirme ve Venezuela'yı «51. eyalet»e dönüştürme yönündeki açıklamaları ışığında uzmanlar, Hürmüz konusunu Beyaz Saray'ın İran'ı müzakerelerde maksimum taviz vermeye zorlamak için kullandığı ağır bir jeopolitik baskı aracı olarak da değerlendiriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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