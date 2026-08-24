Arı sokan Kenyalı girişimci durumu reklam için kullandı

Kenya'da arıcılıkla uğraşan girişimci Jarunda Jaluto ile ilgili sıra dışı bir olay sosyal medyada dikkat çekti.

Haberlere göre, son bal hasadı sırasında onu birkaç arı soktu. Sonuç olarak yüzünde ciddi bir şişlik oluştu.

Ancak girişimci moralini bozmak yerine, durumu işini tanıtmak için kullanmaya karar verdi. Şişmiş yüzüyle kendi markası olan "Asembo Natural Honey" ürünlerinin yanında fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafa esprili bir dille "Bu balın yüzde 100 doğal olduğunun kanıtı!" şeklinde bir açıklama eklendi.

Bu yaklaşım sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve girişimcinin ürününü sıra dışı bir yöntemle tanıtması olarak tartışılıyor.