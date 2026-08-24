Moskova'da kadın kıyafetleriyle dolaşan iki yabancı sınır dışı edilecek

Moskova'daki Sadovod pazarında kadın kıyafetleriyle dolaştığı iddia edilen iki yabancı, "LGBT propagandası" suçlamasıyla 10 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Lyublino Mahkemesi ayrıca sınır dışı edilmelerine karar verdi. Konuyla ilgili haberi Meduza paylaştı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahimov X. ve Saizoda Y., 18 Ağustos günü saat 21:00 civarında pazarda gözaltına alındı. İddiaya göre, üzerinde "Seçim Özgürlüğü" yazılı slogan bulunan kadın kıyafetleri giyiyorlardı. Ancak dava dosyalarında kıyafetlerin tam olarak nasıl göründüğü veya sloganın nasıl tasvir edildiğine dair detaylı bilgi yer almadı.

Polis, şahısların davranışlarını "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin çekiciliğini sergilemek" olarak değerlendirdi. Mahkeme ise Rusya İdari Suçlar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca her birine 10 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca şahısların yabancı uyrukluların tutulduğu merkeze gönderilmelerine ve ardından ülkeden çıkarılmalarına karar verildi. Sınır dışı edildikten sonra Rusya'ya girişlerine beş yıl süreyle yasak getirilmesi öngörülüyor.

Duruşma sürecinde Rahimov'un evli ve bir çocuk sahibi olduğu, Saizoda'nın ise dört reşit olmayan çocuğu bulunduğu öğrenildi. Mahkeme belgelerinde uyrukları belirtilmezken, bazı yayın organları şahısların Tacikistan vatandaşı olduğunu yazdı.