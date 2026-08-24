Rus paraşütçü yeni bir dünya rekoru kırdı
Rus paraşütçü Sergey Boytsov, stratosferadan hava balonu ile atlayış yaparak yeni bir dünya rekoruna imza attı.
Gazeta.ru haberine göre, sporcu Altay Bölgesi'nde 11 bin 551 metre yükseklikten paraşütle atladı. Serbest düşüş sırasında hızı saatte yaklaşık 500 kilometreye ulaştı. Atlayışın gerçekleştiği irtifada hava sıcaklığı eksi 59 dereceydi.
Boytsov'un paraşütü 1 bin 565 metre yükseklikte başarıyla açıldı. Ardından Altay Bölgesi'nin Ust-Kalman ilçesine sağ salim iniş yaptı.
Önceki rekor, 10 kilometreden daha yüksek bir irtifadan atlayış gerçekleştiren Polonyalı paraşütçülere aitti.
Yeni rekora hazırlık sürecinde Boytsov, 12 kilometre yükseklikteki koşulları simüle eden basınç odası testlerinden geçti. Özel ekipmanları ise eksi 60 dereceye kadar olan sıcaklıklarda test edildi.
Rekor atlayışının, Eylül ayında Yekaterinburg'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'ne ithaf edildiği belirtildi.
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