Rus paraşütçü yeni bir dünya rekoru kırdı

·1.3K·Dünya
Rus paraşütçü yeni bir dünya rekoru kırdı

Rus paraşütçü Sergey Boytsov, stratosferadan hava balonu ile atlayış yaparak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Gazeta.ru haberine göre, sporcu Altay Bölgesi'nde 11 bin 551 metre yükseklikten paraşütle atladı. Serbest düşüş sırasında hızı saatte yaklaşık 500 kilometreye ulaştı. Atlayışın gerçekleştiği irtifada hava sıcaklığı eksi 59 dereceydi.

Boytsov'un paraşütü 1 bin 565 metre yükseklikte başarıyla açıldı. Ardından Altay Bölgesi'nin Ust-Kalman ilçesine sağ salim iniş yaptı.

Önceki rekor, 10 kilometreden daha yüksek bir irtifadan atlayış gerçekleştiren Polonyalı paraşütçülere aitti.

Yeni rekora hazırlık sürecinde Boytsov, 12 kilometre yükseklikteki koşulları simüle eden basınç odası testlerinden geçti. Özel ekipmanları ise eksi 60 dereceye kadar olan sıcaklıklarda test edildi.

Rekor atlayışının, Eylül ayında Yekaterinburg'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'ne ithaf edildiği belirtildi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorYeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorBugün, 11:26Zelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıZelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıBugün, 11:2136 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybetti36 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybettiBugün, 11:12«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladı«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladıBugün, 11:03Tokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorTokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorBugün, 10:44BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!Bugün, 10:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti