Evergrande kurucusu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Çin mahkemesi, ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin kurucusu Hui Ka Yan'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Milyarder, Xu Jiayin ismiyle de tanınıyor.

Shenzhen Şehir Halk Mahkemesi; onu fon toplamada dolandırıcılık, fonların yasa dışı kullanımı, yasa dışı krediler, menkul kıymetlerle ilgili dolandırıcılık ve rüşvet almak gibi sekiz ayrı mali suçtan suçlu buldu. Mahkeme ayrıca Hui Ka Yan'ın tüm kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Evergrande ve yan kuruluşu Hengda Real Estate toplam 15,82 milyar yuan, yani yaklaşık 2,35 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Dava kapsamında Hui Ka Yan ile bağlantılı 56 kişi daha çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Bazı eski yöneticiler 18 yıla kadar hapis cezası aldı.

Hui Ka Yan, 2017 yılında Evergrande hisselerinin hızla değer kazanmasıyla servetini 45,3 milyar dolara çıkararak Asya'nın en zengin insanı olmuştu.

Ancak şirketin borca dayalı agresif büyüme modeli daha sonra ağır bir krize yol açtı. Evergrande'nin yükümlülükleri 300 milyar doları aşarak 2021 yılında temerrüde düştü. 2024 yılında ise şirketin tasfiye süreci başladı.

Böylece bir zamanlar Asya'nın en zengin insanı olan Hui Ka Yan'ın iş imparatorluğu çöküşle sonuçlandı.