455 çocuğun hayatını kurtaran Çinli çift

·266·Dünya
455 çocuğun hayatını kurtaran Çinli çift

Çinli Du Yingrong ve eşi Lu Suying, yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmaya katkıda bulunan hayırsever bir çift olarak tanınıyor. Du Yingrong öğretmen, eşi ise doktor olarak çalışıyordu. İyi gelirlerine rağmen çok mütevazı bir hayat sürdüler.

Örneğin Du, porsiyonu sadece 2,5 dolar olan bir yemeği bile her zaman eşiyle paylaşırdı. Gözlüğü kırıldığında bile yenisini almak için acele etmez, basit bir yara bandıyla tamir edip kullanmaya devam ederdi. Çiftin çocuğu yoktu.

Hayatlarını tamamen değiştiren olay 2018 yılında gerçekleşti. Du, hastanelerden birinde doğuştan kalp rahatsızlığı olan çocuklar için yardım çağrısı içeren bir ilan gördü.

Bunun üzerine çift, 10 çocuğun ameliyatı ve tedavisi için yaklaşık 75 bin dolar bağışladı.

Daha sonra ise yıllar boyunca biriktirdikleri 662 bin doların tamamını kalp hastası çocukların tedavisine adamaya karar verdiler.

Cömertlikleri sayesinde toplam 455 çocuğun hayatının kurtarılmasına yardımcı olundu.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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