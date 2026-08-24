Evlilik teklifinden sonra gelen ölüm: Altay'da ayı gelini çadırdan sürükleyip parçaladı

Rusya'nın Altay bölgesindeki ünlü Teletskoye Gölü kıyısında tatil yapan turistler gerçek bir dehşete tanık oldu. Dağların koynunda romantik bir tatil planlayan ve evlilik arifesinde olan genç çiftin yolculuğu trajediyle sonuçlandı.

Almanya'nın saygın Bild gazetesi ve yerel medyanın haberine göre, gece saat bir sularında kamp alanına giren dev bir yamyam ayı, çadırda uyuyan 29 yaşındaki kadın turisti dışarı sürükleyerek korkunç bir şekilde öldürdü.

Romantik tatilin trajik sonu

Hayatını kaybeden Snejana K. aslen Novosibirsk şehrinden olup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) bünyesinde görev yapıyordu. Olayın detayları şöyle gelişti:

Mutlu günün ertesi: 29 yaşındaki Snejana ve nişanlısı İvan, Altay'ın Artıbaş köyü yakınlarındaki «İstok» kampında tatil yapıyorlardı. Genç adam, trajediden sadece bir gün önce sevgilisine resmen evlilik teklifinde bulunmuştu;

Gece saldırısı: Gece saat 01:00 civarında kampa giren yırtıcı, çadırı yırtarak kızı sıkıca yakalayıp sürükledi;

Tanıkların çaresizliği: Kızın çığlıklarını duyan nişanlısı ve diğer turistler yardım etmeye çalıştı ancak yırtıcı, kurbanını Biya Nehri üzerinden karşı kıyıya taşıdı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve avcı baskını

Olay yerine gelen ormancılar ve polis ekipleri, yırtıcıyı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı ancak kan kokusunu alan ayı, avını bırakmayarak ormanın derinliklerine sürükledi ve cesedi toprağa gömmeye başladı.