Krasnodar'da gece dehşeti: İHA saldırısı sonucu Ozon depoları alevler içinde kaldı

24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece, Rusya'nın güneyindeki büyük şehirler kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı. Saldırılar sonucunda sadece endüstriyel ve lojistik tesisler ciddi zarar görmekle kalmadı, aynı zamanda sivil kayıplar ve yaralanmalar da kaydedildi.

En ağır sonuçlar, Krasnodar şehri ve Stavropol Krayı'nın Nevinnomyssk şehrinde bulunan, Rusya'nın en büyük çevrimiçi perakendecilerinden biri olan Ozon pazaryerinin depolarında yaşandı.

Ozon deposundaki yangın ve siparişlerin durdurulması

Krasnodar'daki lojistik merkezine İHA parçalarının düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı:

Tahliye ve güvenlik: Şirket açıklamasına göre tüm çalışanlar derhal tahliye edildi ve depo içerisinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı;

Ticaret ve lojistik kısıtlamaları: Ozon, bu depodaki ürünler için çevrimiçi sipariş almayı ve satıcılardan yeni ürün kabul etmeyi geçici olarak durdurdu. Tüm kargolar diğer bölgesel merkezlere yönlendiriliyor.

Ayrıca aynı gece, Stavropol Krayı'nın Nevinnomyssk şehrinde alanı 93,5 bin metrekareden fazla olan ikinci büyük Ozon lojistik merkezinde de yangın çıktı. Vali Vladimir Vladimirov, hava savunma güçlerinin endüstriyel bölgeyi korumaya çalıştığını belirtti.

Krasnodar'daki trajedi: 2 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Krasnodar Belediye Başkanı Yevgeniy Naumovtarafından yapılan açıklamaya göre, İHA'ların düşürülmesi sırasında enkaz parçaları şehrin Prikubanskiy bölgesindeki birçok sivil tesise isabet etti:

Kayıplar ve yaralılar: Olay sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti , 9 kişi (7 çocuk ve 2 yetişkin) çeşitli derecelerde yaralanarak hastanelere kaldırıldı;

Hasar gören binalar: Resmi verilere göre, İHA parçaları konut binalarına, yapım aşamasındaki çok katlı binalara ve özel bir çocuk merkezine de zarar verdi.

Şu anda acil durum ekipleri olay yerlerinde yangının etkilerini gidermek ve hasar tespit çalışmalarını sürdürmek için çalışıyor.