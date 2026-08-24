500 yıllık sessizliğin ardından kunduz yavruları dünyaya geldi

·4K·Dünya
500 yıllık sessizliğin ardından kunduz yavruları dünyaya geldi

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde doğa bilimcileri şaşkına çeviren bir olay kaydedildi. Burada 500 yılı aşkın bir süredir ilk kez vahşi kunduzlar dünyaya geldi.

Yeni doğan kunduz yavruları, Aralık ayında Fakenham yakınlarındaki Pensthorpe Doğa Koruma Alanı'na beklenmedik bir şekilde gelen iki vahşi kunduzun yavrularıdır.

Kunduzlar, Wensum Nehri kıyısında kendilerine yuva yaparak bu bölgede yaşamaya başladılar. Uzmanlara göre bu çift, 16. yüzyılın başlarında avlanma nedeniyle İngiltere'de nesli tükenen kunduzlardan sonra Norfolk'ta görülen ilk vahşi kunduzlardı.

Kunduzlar buraya nasıl geldi?

İşin en ilginç yanı, kunduzların Wensum Nehri'ne nasıl ulaştığı hala bilinmiyor. İngiltere'de kunduzlar 2015 yılından itibaren bazı bölgelerde yeniden çoğalmaya başlasa da, Norfolk'a en yakın vahşi kunduz popülasyonu 200 kilometreden fazla mesafedeki Kent'te bulunuyor.

Bu nedenle bazıları, doğa koruma aktivistlerinin onları gizlice doğaya salmış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak Pensthorpe Doğa Koruma Alanı, böyle bir yöntemi desteklemediklerini açıkladı.

Doğa koruma alanı müdürü Richard Spowage ise kunduz yavrularının ortaya çıkmasından oldukça memnun.

«Bu harika bir olay», — dedi.

Kamera tuzakları aracılığıyla elde edilen görüntüleri inceleyen uzmanlar, ilk başta bir kunduz yavrusunu fark etti. Yavru, ebeveynlerinin yanında oynuyor, küçük dalları ve yaprakları kemiriyordu.

Bir süre sonra kamera daha da şaşırtıcı bir manzarayı kaydetti; ilk yavrunun ardından ikincisi de ortaya çıktı ve onun peşinden koşmaya başladı.

Yavrular bağımsız yaşama alışıyor

Yaklaşık üç aylık olan kunduz yavruları şimdiden oldukça aktif ve bağımsız hale geliyor. Söğüt ve su nanesi gibi bitkilerle besleniyorlar.

Yavrular, tehlike hissettiklerinde suya dalmayı ve kuyruklarıyla su yüzeyine sertçe vurarak ses çıkarmayı bile öğrendiler.

Doğa koruma alanı çalışanları, yetişkin kunduzların kuyruklarıyla tehlikeyi haber verdiklerini gözlemlediklerini belirttiler. Şimdi ise küçük kunduzlardan biri de aynı hareketi tekrarlamaya başladı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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