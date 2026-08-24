Savaşta haber taşıyan güvercinin kaderi herkesi hayrete düşürdü

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Savaşta haber taşıyan güvercinin kaderi herkesi hayrete düşürdü

Birinci Dünya Savaşı sırasında insanlar için haber iletmenin en güvenilir yollarından biri güvercin kullanmaktı. İşte bu haberci güvercinlerden birinin kaderi, yıllar geçse de insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Savaş yıllarında Alman ordusu tarafından haber iletmek için kullanılan bu güvercin, daha sonra Fransa topraklarında esir düştü. Ancak maceraları bununla bitmedi.

Kanatlı 'haberci' daha sonra Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'ye getirilerek bambaşka bir hayata başladı.

Savaşta haber taşıyan güvercinin kaderi herkesi hayrete düşürdü

Savaştan askeri tarihe

O dönemde güvercinler savaş alanlarında önemli bir görev üstleniyordu. Telsiz iletişimi henüz bugünkü kadar gelişmediği için, birlikler arası haberleşmede özel eğitimli kuşlara büyük güven duyuluyordu.

Küçük notları belirlenen adrese ulaştırarak, bazı durumlarda iletişimin kopmamasında hayati bir rol oynadılar.

Almanya'da görev yapan güvercin de benzer bir vazifeyi yerine getiriyordu. Ancak Fransa'da ele geçirilince kaderi beklenmedik bir yöne evrildi.

Daha sonra kuş, Atlantik Okyanusu'nu geçerek ABD'ye ulaştı ve burada askeri yetkililerin dikkatini çekti.

Savaşta haber taşıyan güvercinin kaderi herkesi hayrete düşürdü

Sıradan bir güvercin değildi

Onun savaştaki hizmeti ve sıra dışı kaderi, Amerikalılar için ilgi çekici bir hikayeye dönüştü. Kuş, ABD askeri tarihiyle bağlantılı özgün sembollerden biri olarak anılmaya başlandı.

Güvercinin hikayesi, savaş döneminde insanların ve hayvanların ne kadar sıra dışı görevler üstlendiğini de gözler önüne seriyor.

Bugün modern iletişim araçlarıyla dünyanın herhangi bir noktasına saniyeler içinde mesaj göndermek mümkün. Ancak bir asır önce, küçük bir kağıt parçasını hedefine ulaştırmak için insanlar kanatlı 'kuryelere' bel bağlıyordu.

İşin en ilginç yanı, bu güvercinin hayatının Almanya'da başlayıp Fransa, Atlantik Okyanusu ve ABD ile kesişmesiydi. Bu yüzden hikayesi, sıradan bir savaş olayından ziyade bir film senaryosunu andıran sıra dışı bir macera olarak akıllarda kaldı.

Birinci Dünya SavaşıHaberci GüvercinAskeri TarihHayvanlarABD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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