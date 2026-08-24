Doktorlar bir kadının iki organını yanlışlıkla aldı

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Doktorlar bir kadının iki organını yanlışlıkla aldı

Londra'da yaşayan 35 yaşındaki Amber Williams, 15 yıl boyunca şiddetli ağrılarla yaşadı. Williams, doktorların yıllarca ağrılarını "normal adet sancısı" olarak nitelendirdiğini ve gerçek nedenini teşhis edemediklerini söylüyor.

Amber, 11 yaşında adet görmeye başladığından beri şiddetli ağrılar çekiyordu. 14 yaşına geldiğinde durumu o kadar kötüleşti ki düzenli olarak okula gidemez oldu. Doktorlar ona ağrılı adetin normal olduğunu söyleyerek doğum kontrol hapları verdi.

2012 yılında, 21 yaşındayken, karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunda apandisit şüphesiyle ameliyat edildi ve apandisi alındı. Ancak daha sonra organda ciddi bir sorun olmadığı anlaşıldı.

Aynı yıl kendisine polikistik over sendromu teşhisi konuldu. Amber'e temel olarak kilo vermesi tavsiye edildi, ancak çektiği ağrılar tedavi edilmedi.

2016 yılında durumu daha da ağırlaştı ve yaklaşık 12 kez hastaneye kaldırıldı. Doktorlar safra kesesinde taş ve pankreatit olduğundan şüphelenerek safra kesesini de aldılar. Daha sonra onda da ciddi bir sorun olmadığı ortaya çıktı.

Aynı yıl Amber çok şiddetli bir kanama yaşadı ve bebeğini kaybetti. Bu olayı hayatındaki önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

2017 civarında internetteki kadın grupları aracılığıyla endometriozis hakkında bilgi edindi. Özel test sonuçlarını doktorlara göstermesine rağmen, endometriozis olma ihtimali ciddiye alınmadı.

Yıllar geçtikçe ağrı adet dönemleri dışında da devam etti. Bazı uzmanlar semptomlarını psikolojik durumuyla ilişkilendirerek antidepresanlar önerdi.

2025 yılında Amber ve eşi, dört yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışıp sonuç alamayınca uzmanlara başvurdu. Sonunda, bir doğurganlık uzmanı onun endometriozis hakkındaki endişelerini ciddiye alarak ileri tetkiklere yönlendirdi.

Bu yılın Temmuz ayında cerrahlar nihayet Amber'de yaygın endometriozis ve adenomiyozis tespit etti. Yumurtalıklarının pelvik duvara yapıştığı anlaşıldı.

"Ameliyattan sonra uyandığımda doktor bana 'Deli değilsin' dedi. Gözyaşlarına boğuldum," diyor Amber.

Hala her adet döneminin ilk üç gününde çok şiddetli ağrılar çekiyor ve ağrı kesicilere bağımlı yaşıyor. Uzun yıllar tedavi edilmeyen hastalık hayatını ciddi şekilde etkiledi: Şu anda ağrı nedeniyle çalışamıyor ve çocuk sahibi olma şansı konusunda endişeli.

"Bu hayatımı mahvetti. Eğer beni daha önce dinleselerdi, hayatımın nasıl olacağını bilmiyorum," dedi.

Amber, diğer kadınları da açıklanamayan ve sürekli ağrılarla karşılaştıklarında, sorunun gerçek nedenini bulmak için araştırmaktan vazgeçmemeye çağırdı.

EndometriozisKadın SağlığıYanlış TeşhisAmber WilliamsTıbbi İhmal
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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