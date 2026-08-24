İran'da Trump ve Netanyahu'nun 'asıldığı' video sosyal medyada tartışma yarattı (video)
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İran'da düzenlenen bir miting sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun asılmış maketleri sergilendi. Olayı gösteren videolar sosyal medyada yayılarak geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
Yayılan videolara göre, 23 Ağustos'ta Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen mitingde Trump ve Netanyahu'nun görselleri veya maketleri darağacına asıldı.
Bu eylemin siyasi bir protesto sembolü olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Videolarda kalabalık arasında ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı, maketlerin ise miting katılımcılarının dikkatini çektiği görülüyor. Maketlerin sergilendiği görüntüler internette hızla yayıldı. Kullanıcılar olaya farklı tepkiler veriyor.
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