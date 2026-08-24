Brezilya'da eski eşini beş gün boyunca zorla alıkoyan adam yakalandı

Brezilya'da 24 yaşındaki Emiliane Tamara'nın, eski eşi tarafından kiralanan bir evde beş gün boyunca zorla tutulduğu bildirildi. Kadın, polis tarafından elleri ve ayakları bağlı, ilaç etkisinde bir halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Emiliane, Brezilya şehri yakınlarındaki bir evde kapalı bir odada tutuluyordu. Kadın, eski eşi Ailton Rodrigues'in kendisini zorla alıkoyduğunu belirtti.

Kadının ifadesine göre adam:

ellerini ve ayaklarını bağladı;

ağzına asitle ıslatılmış bir bez tıkadı;

zorla ilaç verdi. Kolluk kuvvetleri, şüpheliyi kısa süre önce satın aldığı araç sayesinde tespit etti. Polis, şüphelinin adresini ve diğer dijital verileri inceleyerek mağdurun tutulduğu yeri belirledi.

Şüpheli kaçmaya çalıştı ancak uzun süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Avukatı gelene kadar kadının nerede olduğunu söylemeyi reddetti.