“Örümcek Adam” Minneapolis’teki mitingi kavgaya dönüştürdü

ABD'nin Minneapolis şehrinde 22 Ağustos günü, sağcı aktivist ve Müslüman karşıtı çıkışlarıyla tanınan Jake Lang'in katıldığı miting sırasında sıra dışı bir olay yaşandı. Örümcek Adam kostümlü kimliği belirsiz bir kişi, Lang'in üzerinde bulunduğu kamyonetin arkasına çıkarak ona birkaç kez vurdu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Olay, Lang ve altı destekçisinin iki araçla belediye binası önüne gelmesinin ardından meydana geldi. Minneapolis polisi, her iki aracın da kalabalığın bulunduğu bölgeye doğru kaldırımdan ilerlediğini bildirdi. Bunun üzerine Lang'in destekçileri ile karşıt göstericiler arasında şiddetli bir arbede yaşandı.

Çatışmalar sırasında polis müdahalede bulundu. Olayın ardından Lang ve altı arkadaşı ile birlikte birkaç gösterici daha gözaltına alındı. Üç polis memuru da olay sırasında hafif şekilde yaralandı.

Jake Lang daha önce de Minneapolis'te Müslüman karşıtı gösteriler düzenlemişti. Çıkışları kamuoyunda sert eleştirilere neden olmaya devam ediyor. 22 Ağustos'taki etkinlik ise çok sayıda karşıt göstericinin katılımıyla yine kavgayla sonuçlandı.