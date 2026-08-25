Çin'de ebeveynlerin çocuklarını ücretli çalışma kamplarına göndermesi herkesi şaşırtıyor

Çin'de çocukları hayatın zorluklarına hazırlamak amacıyla kurulan sıra dışı kamplar popülerleşiyor. Ebeveynler, çocuklarını köylere gönderip tarım işlerinde çalıştırmak için binlerce yuan ödüyor.

South China Morning Post'un haberine göre, "Hayat Sınavları Kampı" olarak adlandırılan programlar ağırlıklı olarak Siçuan, Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde düzenleniyor.

Buraya gelen çocuklar, sıradan köy halkının günlük işlerini yapıyor:

patates kazıyor;

hayvanlara bakıyor;

fiziksel işlerle uğraşıyor;

telefonlarını kullanamıyor. İlginç olan ise çocuklara emekleri karşılığında ücret ödenmemesi. Aksine, ebeveynleri bunun için para ödüyor.

Bazı kamplarda 10 günlük program 4000 yuan, yani yaklaşık 600 dolar tutuyor. Bir aya kadar süren programların fiyatı ise 10.000 yuanı aşabiliyor.

Kamplarda katı bir disiplin uygulandığı belirtiliyor. Görevini yerine getiremeyen çocuklara ceza olarak yemek yerine sadece patates verildiğine dair bilgiler de var. Sosyal medyada yayılan videolarda, bazı çocukların eve dönmek için ağladığı görülüyor.