Çin'de insan taşıyabilen dört ayaklı robot at sosyal medyada büyük ilgi görüyor

·223·Dünya
Çin'de insan taşıyabilen dört ayaklı robot at sosyal medyada büyük ilgi görüyor

Çinli girişim DaxAI, üzerinde insan taşıyabilen dört ayaklı Qiji X1 robotunu tanıttı. Motorlu ve büyütülmüş bir robot köpeği andıran cihaz, sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor.

Qiji X1 sadece basit bir eğlence aracı değil, gerçek koşullarda ulaşım aracı olarak kullanılmak üzere tasarlandı.

Üreticilere göre robot:

300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor;

saatte 9,6 kilometre hızla hareket edebiliyor;

tek şarjla 40 kilometreye kadar yol katedebiliyor;

dik yokuşlarda, çamurlu ve çakıllı yollarda ilerleyebiliyor. Robotun tanıtımını gösteren video internette yayıldı. Videoda Qiji X1'in bir insanla birlikte hareket ettiği ve çeşitli koşullarda yürüdüğü görülüyor.

Üreticiler gelecekte onu sadece ulaşım için değil, aynı zamanda ağır yük taşımacılığı ve kurtarma operasyonlarında da kullanmayı planlıyor. Robot at, internet kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları teknolojinin imkanlarını takdir ederken, diğerleri yeni cihazı esprili bir dille tartıştı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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