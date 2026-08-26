7 rakamına inanan adam bir anda milyoner oldu

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan bir adam, yıllardır kendisi için şanslı olduğuna inandığı 7 rakamı sayesinde piyangoda büyük bir ikramiye kazandı. Sadece 10 dolara satın aldığı kazı kazan kartı ile 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

Biscoe şehrinde ikamet eden Tomas Munoz, yerel bir dükkandan “Triple Red 777 Jackpot” adlı kazı kazan kartını tam da 7 rakamına olan inancı nedeniyle satın aldığını söyledi. Çünkü bu rakam hayatında özel bir yere sahip ve o, 7'yi her zaman kendi favori ve şanslı rakamı olarak görmüştür.

Munoz, bu rakamın doğum tarihiyle de bağlantılı olduğunu belirtti. O, 1977 yılının 7. gününde doğduğu için 7 rakamına karşı özel bir bağ geliştirmişti.

Kazı kazan kartını satın aldıktan sonra fazla beklemeden hemen kazıdı. Sonucu gördüğünde ise gözlerine inanamadı; bilet ona 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandırmıştı.

Munoz, şanslı rakamının ona gerçekten büyük bir mutluluk getirdiğini söyleyerek o anları büyük bir heyecanla anımsadı. İfadesine göre, kazandığını anladığı anda tüm vücudunu bir sevinç kapladı ve çok güçlü bir heyecan hissetti.

Böylece, yıllardır Munoz için şans sembolü olan 7 rakamı bu sefer de kendini kanıtladı ve onu bir anda milyoner yaptı.