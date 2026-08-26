Okyanus sıcaklığı görülmemiş seviyeye ulaştı: bilim insanları endişeli

Dünya okyanuslarında kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi. Bilim insanları, okyanus yüzeyi su sıcaklığının yeni bir tarihi rekora ulaştığını açıkladı. Konuyla ilgili haber Bloomberg tarafından duyuruldu.

1979 yılından bu yana bu verileri düzenli olarak takip eden Avrupa'nın Yer yüzeyini kesintisiz izleme programı Copernicus'un verilerine göre, bu yılın 22 Ağustos günü okyanus yüzeyindeki ortalama küresel su sıcaklığı 21,1 dereceye ulaştı.

Böylece önceki rekor da yenilenmiş oldu. Daha önceki en yüksek seviye 21,09 derece olup, 2024 yılının Mart ayında kaydedilmişti. Yeni sonuç, okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerin giderek daha ciddi bir hal aldığını gösteriyor.

Araştırmacılara göre, bu kadar yüksek sıcaklığa aynı anda birkaç faktörün etkisi neden oldu. Özellikle, El-Nino olayı ve on yıllardır süren insan faaliyetleri kaynaklı ısınma süreci birleşerek okyanus sıcaklığının rekor seviyeye çıkmasına yol açtı.

Copernicus uzmanları, Ağustos ayında rekor sıcaklık kaydedilmesinin özel bir endişe yarattığını vurguluyor. Çünkü genellikle küresel okyanus sıcaklığının en yüksek değerleri Güney Yarımküre'deki Mart ve Nisan aylarında gözlemlenirdi. Bu nedenle Ağustos ayında böyle bir sonucun kaydedilmesi bilim insanları için ciddi bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Okyanus sıcaklıklarının artması sadece deniz ve okyanus ekosistemini değil, tüm gezegendeki iklim süreçlerini de etkileyebilir. Suyun ısınması deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur ve aşırı hava olayları olasılığını artırır.

Uzmanlar, daha sıcak okyanusların atmosfere daha fazla ısı ve nem aktardığını belirtiyor. Bu durum, kara bölgelerinde şiddetli fırtınaların, anormal sıcaklıkların ve diğer sert hava olaylarının yoğunlaşmasına yol açabilir.

Ayrıca, okyanus sıcaklığının yüksek olması bir başka önemli sorunu daha beraberinde getiriyor: daha sıcak okyanuslar karbondioksit gazını daha az emer. Sonuç olarak atmosferdeki bu sera gazının miktarı artabilir ve iklim değişikliği süreçleri daha da hızlanabilir.

Bu nedenle bilim insanları, okyanuslardaki sıcaklık değişimini düzenli olarak izlemenin ve bunun küresel iklim üzerindeki etkisini derinlemesine incelemenin gerekliliğini vurguluyor.