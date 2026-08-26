Aziz Ganiyev BAE kulübünden ayrıldı: Milli oyuncu nereye gidiyor?

·5·Spor
Aziz Ganiyev BAE kulübünden ayrıldı: Milli oyuncu nereye gidiyor?

Özbekistan milli takımının 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aziz Ganiyev Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bateh kulübü ile yollarını ayırdı. Kulüp basın servisi, taraflar arasındaki iş birliğinin resmen sona erdiğini duyurdu.

2024 yazından bu yana Al Bateh formasını giyen Özbek lejyonerin mevcut sözleşmesi aslında 2027 yazına kadar devam ediyordu. Ancak tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sözleşme erken feshedildi ve futbolcu serbest oyuncu statüsü kazandı.

Al Bateh dönemi ve kariyer yolu

Aziz Ganiyev, BAE Pro Ligi'nde önemli tecrübeye sahip az sayıdaki Özbek orta saha oyuncusundan biri olarak kabul ediliyor:

  • BAE ligindeki tecrübesi: Al Bateh öncesinde de Emirlikler liginde forma giyen orta saha oyuncusu, orta sahadaki mücadeleci yapısı ve sert şutlarıyla yerel taraftarların dikkatini çekti;

  • Al Bateh performansı: 2024'ten beri kulüp formasıyla önemli maçlarda görev aldı ve ilk 11'in öne çıkan isimlerinden biri olarak sahada yer aldı.

Ganiyev'in bir sonraki durağı neresi olacak?

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun serbest kalması, transfer pazarında birçok kulübün ilgisini artırdı:

  • BAE kulüplerinden gelen teklifler: Yerel basında çıkan haberlere göre, BAE liginden birkaç takım Ganiyev'i kadrosuna katmak istiyor ve ilk görüşmelere başlamaya hazırlanıyor;

  • Diğer seçenekler: Futbolcunun serbest statüde olması, sadece Orta Doğu'dan değil, Asya'nın diğer önde gelen liglerinden gelen teklifleri de değerlendirme imkanı sağlıyor.

Henüz Aziz Ganiyev'in yeni takımı resmen açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde yeni kulübünün netleşmesi bekleniyor.

Aziz GaniyevAl BatehBAE Pro LigiTransfer HaberleriÖzbekistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hollanda teknik direktörü Xavi, üçüncü aday olması hakkında ne dedi?Hollanda teknik direktörü Xavi, üçüncü aday olması hakkında ne dedi?Bugün, 11:10“Kafam karıştı, bir deve kesmek lazım galiba”: Kasımov, Surxon maçından sonra...“Kafam karıştı, bir deve kesmek lazım galiba”: Kasımov, Surxon maçından sonra...Bugün, 06:29Niko O'Reilly, Premier Lig'de Yılın Genç Oyuncusu seçildi!Niko O'Reilly, Premier Lig'de Yılın Genç Oyuncusu seçildi!Bugün, 06:02Bruno Fernandes İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi!Bruno Fernandes İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi!Bugün, 05:58Suudi Arabistan'da drama: Sadio Mane Al Nassr'ı mağlubiyetten kurtarıp galibiyeti getirdiSuudi Arabistan'da drama: Sadio Mane Al Nassr'ı mağlubiyetten kurtarıp galibiyeti getirdiBugün, 05:55Bakü'de 7 gol ve Rahmonaliyev'in golü: Sabah, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!Bakü'de 7 gol ve Rahmonaliyev'in golü: Sabah, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!Bugün, 05:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi? İngiliz basını City oyuncularını analiz etti
Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi? İngiliz basını City oyuncularını analiz etti