Aziz Ganiyev BAE kulübünden ayrıldı: Milli oyuncu nereye gidiyor?

Özbekistan milli takımının 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aziz Ganiyev Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bateh kulübü ile yollarını ayırdı. Kulüp basın servisi, taraflar arasındaki iş birliğinin resmen sona erdiğini duyurdu.

2024 yazından bu yana Al Bateh formasını giyen Özbek lejyonerin mevcut sözleşmesi aslında 2027 yazına kadar devam ediyordu. Ancak tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sözleşme erken feshedildi ve futbolcu serbest oyuncu statüsü kazandı.

Al Bateh dönemi ve kariyer yolu

Aziz Ganiyev, BAE Pro Ligi'nde önemli tecrübeye sahip az sayıdaki Özbek orta saha oyuncusundan biri olarak kabul ediliyor:

BAE ligindeki tecrübesi: Al Bateh öncesinde de Emirlikler liginde forma giyen orta saha oyuncusu, orta sahadaki mücadeleci yapısı ve sert şutlarıyla yerel taraftarların dikkatini çekti;

Al Bateh performansı: 2024'ten beri kulüp formasıyla önemli maçlarda görev aldı ve ilk 11'in öne çıkan isimlerinden biri olarak sahada yer aldı.

Ganiyev'in bir sonraki durağı neresi olacak?

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun serbest kalması, transfer pazarında birçok kulübün ilgisini artırdı:

BAE kulüplerinden gelen teklifler: Yerel basında çıkan haberlere göre, BAE liginden birkaç takım Ganiyev'i kadrosuna katmak istiyor ve ilk görüşmelere başlamaya hazırlanıyor;

Diğer seçenekler: Futbolcunun serbest statüde olması, sadece Orta Doğu'dan değil, Asya'nın diğer önde gelen liglerinden gelen teklifleri de değerlendirme imkanı sağlıyor.

Henüz Aziz Ganiyev'in yeni takımı resmen açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde yeni kulübünün netleşmesi bekleniyor.