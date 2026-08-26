Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın güney bölgelerindeki stratejik petrol işleme altyapısına insansız hava araçları (İHA) ile bir dizi güçlü saldırı düzenledi. Saldırıların ana hedefleri olarak Krasnodar Krayı'ndaki Afip ve Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk petrol rafinerileri belirlendi.

Bu saldırılar sonucunda büyük sanayi tesislerinde yangınlar çıktı, işletmelerin faaliyetleri durduruldu ve sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Afip Petrol Rafinerisi: 2026'daki beşinci saldırı ve kayıplar

Krasnodar Krayı'nın Severskiy bölgesindeki büyük petrol rafinerisi bir kez daha dronların hedefi oldu:

Ardışık saldırıların geçmişi: Ukrayna'nın «Exilenova+», «Supernova» izleme grupları ve «Astra» yayınına göre, Afip Petrol Rafinerisi 2026'nın başından bu yana beşinci kez saldırıya uğruyor (daha önce 21 Ocak, 14 Mart, 11 Haziran ve 14 Temmuz tarihlerinde de saldırılar düzenlenmişti);

Hasar ve kayıplar: Bölge Valisi Veniamin Kondratyev'in açıklamasına göre, düşürülen dron parçaları Afipskaya tren istasyonuna düştü. Petrol işleme tesisi bölgesinde büyük bir yangın başladı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti , 2 kişi de ağır yaralandı;

Yerleşim yerindeki yıkım: Afipskiy kasabasında en az 10 özel konut binası ciddi şekilde hasar gördü.

Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Rostov bölgesine düzenlenen saldırının ölçeği daha genişti:

30 dron saldırısı: Bölge Valisi Yuriy Slyusar'ın verilerine göre, bölgeye yaklaşık 30 dron ile saldırı düzenlendi. Gukovo, Kamensk-Şahtinskiy, Novoşahtinsk şehirleri ve çevresindeki bölgelerde patlamalar kaydedildi;

Fabrika faaliyetleri durduruldu: Saldırılar sonucunda Novoşahtinsk petrol rafinerisinin ekipmanları hasar gördü ve meydana gelen ciddi hasar nedeniyle işletme faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı;

Orman ve tarla yangınları: Dronların düşmesi nedeniyle Kamensk bölgesinde 4,5 hektarlık ormanlık alanda ve Krasnosulinsk bölgesinde kuru otluk alanlarda geniş çaplı yangınlar meydana geldi;

RF Savunma Bakanlığı açıklaması: Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Rusya toprakları, ilhak edilen Kırım ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde toplam 148 hava hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Uzak Doğu'daki Sinopec ve SIBUR projesinde de yangın

Rusya'nın güneyindeki patlamaların arka planında, Uzak Doğu'da — Amur bölgesinde inşa edilmekte olan devasa Amur Gaz-Kimya Kompleksi'nde de acil durum yaşandı.

«Astra» haberine göre, Rusya'nın «SIBUR» ve Çin'in «Sinopec» şirketleri tarafından inşa edilen ve gelecekte dünyanın en büyük polimer üreticisi olması beklenen bu dev fabrikada, güvenliği sağlamak amacıyla kurulum aşamasındaki ekipmanlar acilen durduruldu.