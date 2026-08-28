Guinness rekoru 3. kez kırıldı: 52 santimetrelik biber nasıl yetiştirildi?
İsviçreli deneyimli bahçıvan Jürg Wiesli akıllara durgunluk veren bir sonuç kaydederek, acı biber uzunluğu konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını üst üste üçüncü kez yazdırdı. Yetiştirdiği son biber sadece rekoru yenilemekle kalmadı, aynı zamanda boyutuyla uzmanları da hayrete düşürdü.
Wiesli, bu alandaki ilk rekorunu 2017 yılının Ekim ayında St. Gallen kantonunun Jona şehrinde düzenlenen bir sebze yarışmasında kırmıştı. O günden bu yana bahçıvan, sonuçlarını düzenli olarak geliştirmeye devam ediyor.
Rekor kronolojisi: Yıldan yıla uzayan hasat
İsviçreli rekortmenin yıllar içindeki sonuçları:
2017 yılı (İlk zafer): Wiesli'nin yetiştirdiği acı biber, 1 fit 5,7 inç (yaklaşık 45 cm) uzunlukla ilk dünya rekorunu kırdı;
2018 yılı (İkinci sonuç): Bahçıvan kendi rekorunu yenileyerek, 1 fit 7,9 inç (yaklaşık 50,5 cm) uzunluğunda bir hasat elde etti;
Son mutlak rekor: 11 Ağustos'ta Guinness yetkilileri tarafından resmen ölçülen yeni acı biber, 1 fit 8,6 inç (52,3 cm) değeriyle rekoru 3. kez yeniledi.
Dev hasadın sırrı ne? Bahçıvandan altın tavsiyeler
Jürg Wiesli, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine bu sonuca ulaşmanın önemli sırlarını açıkladı:
Mart ayında bitki lambaları: Tohum ve fideleri Mart ayında özel bitki lambaları altında, sabit 28 derece Celsius (82°F) sıcaklıkta çimlendiriyor;
Nisan sonunda açık toprağa dikim: Fideler, don riski tamamen geçtikten sonra Nisan ayının sonunda bahçeye taşınıyor;
Olgun kompost ve yumuşak toprak: Bahçıvan toprağı derinlemesine sürüyor ve içine büyük miktarda çürümüş doğal kompost ekliyor;
Önemli kural — ölçü: Hasadın düzenli suya ve dengeli gübreye ihtiyacı var. Wiesli, gübrenin aşırı verilmemesi konusunda uyarıyor; aksi takdirde biber yerine sadece bolca yaprak büyür.
…