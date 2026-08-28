Guinness rekoru 3. kez kırıldı: 52 santimetrelik biber nasıl yetiştirildi?

İsviçreli deneyimli bahçıvan Jürg Wiesli akıllara durgunluk veren bir sonuç kaydederek, acı biber uzunluğu konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını üst üste üçüncü kez yazdırdı. Yetiştirdiği son biber sadece rekoru yenilemekle kalmadı, aynı zamanda boyutuyla uzmanları da hayrete düşürdü.

Wiesli, bu alandaki ilk rekorunu 2017 yılının Ekim ayında St. Gallen kantonunun Jona şehrinde düzenlenen bir sebze yarışmasında kırmıştı. O günden bu yana bahçıvan, sonuçlarını düzenli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Rekor kronolojisi: Yıldan yıla uzayan hasat

İsviçreli rekortmenin yıllar içindeki sonuçları:

2017 yılı (İlk zafer): Wiesli'nin yetiştirdiği acı biber, 1 fit 5,7 inç (yaklaşık 45 cm) uzunlukla ilk dünya rekorunu kırdı;

2018 yılı (İkinci sonuç): Bahçıvan kendi rekorunu yenileyerek, 1 fit 7,9 inç (yaklaşık 50,5 cm) uzunluğunda bir hasat elde etti;

Son mutlak rekor: 11 Ağustos'ta Guinness yetkilileri tarafından resmen ölçülen yeni acı biber, 1 fit 8,6 inç (52,3 cm) değeriyle rekoru 3. kez yeniledi.

Dev hasadın sırrı ne? Bahçıvandan altın tavsiyeler

Jürg Wiesli, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine bu sonuca ulaşmanın önemli sırlarını açıkladı: