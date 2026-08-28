Avrupa Ligi: 36 kulüp ve tüm torbalar belli oldu! (Kura çekimi bugün)

·7·Spor
Avrupa Ligi: 36 kulüp ve tüm torbalar belli oldu! (Kura çekimi bugün)

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde eleme aşaması maçları resmen sona erdi. Turnuvanın lig aşamasında kıtanın farklı ülkelerinden toplam 36 takım tek bir lig tablosu sisteminde mücadele edecek.

Bugün, 28 Ağustos günü turnuvanın lig aşaması için resmi kura çekimi yapılacak ve her kulübün karşılaşacağı sekizer rakip belirlenecek.

Kura öncesi tüm torbaların yapısı:

1. Torba (Dev kulüpler):

  • Bayer Leverkusen (Almanya)

  • Benfica (Portekiz)

  • Juventus (İtalya)

  • Milan (İtalya)

  • Lyon (Fransa)

  • AZ Alkmaar (Hollanda)

  • Olympiakos (Yunanistan)

  • Real Sociedad(İspanya)

  • Marsilya (Fransa)

2. Torba:

  • Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht.

3. Torba:

  • Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta Vigo.

4. Torba:

  • Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer-Sheva, NEC, OFI, Lillestrom, Levski, Ararat.

Yeni format ve beklenen heyecan

Birinci torbada Juventus, Milan, Bayer Leverkusen ve Marsilya gibi kıtanın devlerinin yer alması turnuvaya olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca üçüncü torbada İngiltere Premier Lig temsilcilerinin (Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland) bulunması, lig aşamasından itibaren taraftarları birçok heyecanlı karşılaşmanın beklediğini gösteriyor.

Bugün yapılacak kura çekimi sonucunda her takım, her torbadan ikişer rakiple eşleşecek (toplam 8 maç; dördü iç sahada, dördü deplasmanda).

UEFAAvrupa LigiFutbolKura ÇekimiPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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