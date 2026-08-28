Dünyada milyarder rekoru kırıldı: Dünya serveti kimlerin elinde?

Dünyadaki milyarder sayısı tarihte ilk kez 3.700'ü aştı. 2025 yılında toplam servetleri de rekor seviyeye ulaştı. Ancak en ilginç nokta, servet artışının tüm ülkelerde aynı şekilde gerçekleşmemiş olmasıdır.

Bazı ülkelerde milyarder sayısı hızla artarken, dünyadaki en zengin insanların küçük bir kısmı devasa sermayenin giderek daha büyük bir payını kontrol etmeye başladı.

Milyarder sayısı rekor seviyeye ulaştı

Altrata şirketinin Billionaire Census araştırmasına göre, 2025 yılında dünyadaki milyarder sayısı bir yıl içinde yüzde 8,2 artarak, 3.795 kişiye ulaştı.

Bu, araştırmanın tarihindeki en yüksek rakam.

Milyarderlerin toplam serveti de buna bağlı olarak arttı:

Gösterge Sonuç Milyarder sayısı 3.795 kişi Yıllık artış +%8,2 Toplam servet 15,1 trilyon dolar Servet artışı +%12,8

Böylece dünya milyarderlerinin toplam sermayesi bir yılda 15 trilyon doları aştı.

Rusya'da milyarder sayısı yüzde 18 arttı

Rusya da sıralamada üst sıralarda yer aldı.

2025 yılında ülkedeki milyarder sayısı yüzde 18 artarak 151'e ulaştı.

Bu rakam, Rusya'ya dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülkeler sıralamasında dördüncülüğü getirdi.

Ancak birinci sıradaki ülke ile aradaki fark oldukça büyük.

ABD diğerlerinden çok önde

Dünya milyarderlerinin neredeyse üçte biri ABD'de yaşıyor.

2025 yılında ülkede 1.265 milyarder kaydedildi. Bu rakam bir yılda yüzde 11,5 arttı.

Diğer sıralamalar:

Çin — 363 kişi (+%13,1);

Almanya — 221 kişi (+%20,1);

Rusya — 151 kişi (+%18);

Hindistan — 132 kişi (+%3,9).

Özellikle Almanya'daki artış dikkat çekici. Ülke, milyarder sayısı bakımından ilk 15 ülke arasında en yüksek büyüme oranını gösterdi.

En büyük servet kimlerin elinde?

Milyarder sayısındaki artış başlı başına önemli bir rakam. Ancak araştırmadaki bir diğer gösterge, ekonomik eşitsizliğin boyutunu daha iyi ortaya koyuyor.

2025 yılında dünya milyarderlerinin toplam serveti yüzde 12,8 artarak 15,1 trilyon dolara ulaştı.

Ancak bu servetin dağılımı giderek daha dengesiz hale geliyor.

Gezegenimizin en zengin 29 kişisi, milyarderlerin toplam servetinin yüzde 27'sini kontrol ediyor.

İlginç olan, 2017 yılında bu oran sadece yüzde 7 idi.

Yani, en zengin insanların çok küçük bir kısmına düşen servet payı birkaç yıl içinde yaklaşık dört katına çıktı.

Milyarderlerin serveti neden bu kadar hızlı artıyor?

Araştırma analistleri, bu artışın temel faktörlerinden biri olarak yapay zeka alanına yönlendirilen yatırımlardaki keskin artışı gösteriyor.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan ilginin artması, teknoloji şirketlerinin değerinin yükselmesine ve kurucuları ile yatırımcılarının servetlerinin artmasına etki etti.

Aynı zamanda dünyadaki borsa piyasaları, teknoloji sektörü ve diğer varlıkların değerindeki değişimler de milyarderlerin sermayesini doğrudan etkiliyor.

Rekorun arkasında nasıl bir eğilim var?

2025 istatistikleri, basit rakamlardan daha büyük bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Bir tarafta milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşıyor. Diğer tarafta ise en zengin insanların toplam servet içindeki payı giderek büyüyor.

Bunun en açık kanıtı — en zengin 29 milyarderin 15,1 trilyon dolarlık toplam servetin yüzde 27'sine sahip olması.

2017 yılında ise bu pay yüzde 7 idi.

Bu nedenle 2025 sonuçlarının en önemli rakamı 3.795 değil, başka bir gösterge olabilir:

dünyada milyarderler çoğalıyor ancak devasa servet giderek daha az sayıda insanın elinde toplanıyor.