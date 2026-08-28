Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in kadro dışı bırakılmasına açıklık getirdi

·0·Spor
Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in kadro dışı bırakılmasına açıklık getirdi

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Lig Kupası kapsamındaki Luton Town maçında orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in sürpriz bir şekilde kadroya alınmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Londra ekibi sahasında 2-0 galip gelmesine rağmen, dünya şampiyonu oyuncunun kadroda yer almaması taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti ve geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Görünüşe göre bu durum, İspanyol teknik adamın ani değişikliğinden kaynaklandı. Birkaç saat önce Xabi Alonso basın toplantısında Arjantinli oyuncunun yaklaşan maçta forma giyeceğini açıkça belirtmişti. Ancak, Premier Lig'deki Fulham maçında yedekten oyuna giren 25 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'deki son karşılaşma için ne ilk 11'e ne de yedek kulübesine dahil edildi.

Alonso spekülasyonlara son noktayı koydu

Luton Town karşısında Chelsea işini başarıyla tamamladı. İkinci yarıda Danny Welbeck ilk golünü atarken, Estevao Willian'ın baskısı sonucunda Hakeem Odoffin topu kendi kalesine göndererek takımın bir üst tura çıkmasını sağladı. Maç sonrasında Xabi Alonso, Arjantinli futbolcunun oynamak istemediği yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti.

Chelsea hocası, bu kararın teknik heyet ve kulüp yönetimi tarafından ortaklaşa alındığını vurguladı. Alonso, "Bu hem benim hem de kulübün kararıydı. Her oyuncu için neyin daha iyi olduğunu değerlendiriyor ve ona göre karar veriyoruz" ifadelerini ekledi.

Manchester City ilgisi ve transfer tahminleri

Manchester City'nin orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından gazeteciler Alonso'ya transfer görüşmelerinin bu kararda bir etkisi olup olmadığını sordu. Teknik direktör bu iddiaları yalanlayarak, oyuncunun antrenmanlarda iyi çalıştığını ve bunun tamamen oyun taktiğiyle ilgili bir tercih olduğunu belirtti.

Enzo Fernandez'in bu şekilde kadro dışı kalması, Londra kulübündeki kariyerinin sona eriyor olabileceğine dair bir işaret olabilir. Transfer dönemi kapanmadan önce Manchester City'nin orta saha oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlandığı söyleniyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbolcu eski hocası Enzo Maresca ile Etihad Stadyumu'nda yeniden buluşabilir.

Xabi AlonsoEnzo FernandezChelseaManchester CityTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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