Inter Miami'ye Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı teknik direktör olarak atandı

ABD kulübü Inter Miami, resmen Kily González'i takımın yeni teknik direktörü olarak atadı. Goal.com'un haberine göre, bu değişiklik takımın büyük hedeflerine ulaşmaya çalıştığı ve galibiyet hasreti çektiği kritik bir dönemde gerçekleşti. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Valencia ve Inter kulüplerinin eski kanat oyuncusu olan Kily González, bu görevde Guillermo Hoyos'un yerini alacak. Kulübün Perşembe günü yaptığı resmi açıklamada, yeni teknik direktörün çalışma iznini aldıktan sonra görevine başlayacağı belirtildi.

Şu anda Inter Miami ciddi bir düşüş yaşıyor ve üst üste beş maçtır galibiyet alamıyor. Bu zor durumda yönetim, takımın sonuçlarını iyileştirmek ve sezonun play-off şansını güçlendirmek için radikal bir karar alarak deneyimli bir teknik direktörü getirmeye karar verdi.

Eski takım arkadaşları birliği

Bu atamadaki en ilginç noktalardan biri, Kily González ile takım kaptanı Lionel Messi 'nin daha önce aynı takımda oynamış olmalarıdır. İkili, 2005 yılında Arjantin milli takımı formasıyla Peru ve Uruguay'a karşı Dünya Kupası eleme maçlarında birlikte sahaya çıkmıştı.

Arjantinli yıldızın MLS kariyeri boyunca Inter Miami'yi çalıştıran tüm teknik direktörlerin onunla önceden tanışıyor olması dikkat çekicidir. Bu durum, kulübün transfer ve teknik direktör politikasında kendine has bir gelenek haline geldi.

Futbolculuk kariyerinde İspanya'nın Zaragoza, Valencia ve İtalya'nın Inter kulüplerinde parlak bir performans sergileyen 52 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde henüz büyük bir kupa kazanmadı. Daha önce Arjantin'in Rosario Central, Unión de Santa Fe ve Platense takımlarını çalıştırdı.

Guillermo Hoyos'un ayrılışı ve katkıları

Guillermo Hoyos, Nisan ayında Javier Mascherano'nun istifasının ardından geçici teknik direktör olarak göreve başlamıştı. Onun dönemi, kulüp tarihindeki en başarılı başlangıçlardan biri olarak hatırlandı.

Kulüp, resmi açıklamasında Guillermo Hoyos'a zor dönemde takımı yönettiği ve gösterdiği özveri için teşekkür etti. Son zamanlarda sonuçlar biraz kötüleşmiş olsa da, Hoyos takımın Doğu Konferansı'ndaki rekabetçiliğini korumasında önemli bir rol oynadı.