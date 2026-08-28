Trump'tan Kanada'ya yeni darbe: Ontario Gölü neden ismini kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump 27 Ağustos günü Kuzey Amerika'daki beş Büyük Göl'den biri olan meşhur Ontario Gölü'nü «Amerika Gölü» (Lake America) olarak yeniden adlandıran özel bir kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da canlı yayında gerçekleştirilen törende Beyaz Saray lideri, yeni ismin ABD için derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu. Gazetecilerin bu kararla Kanada'ya nasıl bir siyasi mesaj verildiğine dair sorusuna ise Trump kısa bir yanıt verdi: «Hiçbir mesaj yok», dedi.

«Soytarılarla iş olmaz»: Kararın arkasında ne var?

Böyle beklenmedik bir coğrafi «rebranding» planını Trump birkaç gün önce kendi Truth Social sosyal medya hesabında açıklamıştı.

ABD lideri, Washington'ın artık Kanada'nın Ontario eyaleti ile iş yapma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Açıklamasında Kanada yönetimini açıkça «soytarılar» olarak nitelendiren Trump, Ottawa'nın Washington'a yönelik kabul edilemez politikalarını durdurmaması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret savaşı yeni bir aşamaya geçiyor:

Yüzde 50'lik kesin gümrük vergileri: Trump, 2027 Ocak ayından itibaren Kanada'dan ABD'ye ithal edilen tüm binek ve ticari araçlara, otomotiv yedek parçalarına ve çelik ürünlerine yüzde 50'lik devasa bir gümrük vergisi uygulanacağını resmen ilan etti.

Ontario Gölü hakkında neler biliniyor?

Ontario, Kanada ve ABD sınırında yer alan, stratejik öneme sahip devasa bir doğal su havzasıdır:

Coğrafi konumu: Büyük Göller sistemi içerisinde en doğuda yer alır ve yüzölçümü bakımından en küçüğüdür;

Parametreleri: Gölün yüzölçümü yaklaşık 19 bin kilometrekare , ortalama derinliği 86 metre, en derin noktası ise 244 metredir;

Kanada'nın ekonomik kalbi: Kanada'nın en yoğun nüfuslu ve sanayisi en gelişmiş ana eyaleti, adını tam olarak bu gölden almaktadır.

«Meksika Körfezi» senaryosu tekrarlanıyor

Bu, Trump'ın coğrafi nesnelerin isimlerini tek taraflı olarak değiştirme konusundaki ilk vakası değil: