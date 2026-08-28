İçgüdüleri yanılmadı: Virginia sakini 20 biletle nasıl zengin oldu?

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan bir adamın güçlü içgüdüleri ve beklenmedik riski ona gerçek bir servet getirdi. Adam, popüler Pick 4 piyangosunun tek bir çekilişi için aynı numaraların yazılı olduğu tam 20 bilet satın alarak sonunda 100.000 dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Nelson County sakini, piyango organizatörlerine şansının sırrını anlatırken, belirli bir sayı dizisinin kendisine büyük kazanç getireceğini önceden hissettiğini belirtti.

20 dolarlık harcama ve 100 bin dolarlık kazanç

Şanslı kazananın riski tamamen karşılığını verdi:

«Şanslı numaralar» sırrı: Adam 2-1-0-4 numara kombinasyonu konusunda çok güçlü bir içgüdüye sahipti. Bu yüzden Lynchburg şehrindeki 12. Cadde'de bulunan Justis Convenient Store mağazasından 30 Temmuz akşamı yapılan Pick 4 çekilişi için tam olarak bu numaralarla 20 adet aynı bileti satın aldı;

Tam sıralı zafer: Numaraların tam sırasıyla çıkması için yatırdığı toplam 20 dolar beklenen sonucu verdi. Her bir bilet ona 5.000 dolardan kazanç getirdi ve toplam ödeme miktarı 100.000 doları buldu.

İkramiye neye harcanacak?

Piyango merkezinde ödülü teslim alan kazanan, parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı:

Ödemeler ve birikim: Adam, büyük miktardaki parayı lüks harcamalar yerine birikmiş faturalarını ödemeye ve kişisel tasarruf hesabını doldurmaya yönlendireceğini belirtti.

Uzmanlar, piyangolarda bu tür aynı bilet stratejisinin nadiren işe yaradığını, ancak doğru seçilmiş bir sezginin sahibine bir anda büyük bir servet getirebileceğini belirtiyor.