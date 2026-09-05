Basit bir deney beklenmedik sonuç verdi: Atırau'da yeni bir lotus alanı keşfedildi

Kazakistan'ın Atırau bölgesinde iki okul öğrencisinin yaptığı basit bir deney beklenmedik bir sonuç doğurdu. 11 yaşındaki Şattık Hami ve 12 yaşındaki Ayim Jankeldi, Çin'den sipariş ettikleri lotus tohumlarını evlerinin yakınındaki bir su birikintisine ektiler ve iki yıl sonra yeni bir lotus yetişme alanının oluşmasına vesile oldular. Bu durum AtyrauPress tarafından bildirildi.

Kızlar 2024 yılında lotusları ev ortamında yetiştirmeyi denediler. Daha sonra tohumları doğal bir su kaynağına ekmeye karar verdiler. 2025 yılında su yüzeyinde ilk yapraklar görünürken, 2026 yazında lotuslar ilk kez çiçek açtı.

Kızlar bu deney sonucunda yeni bir lotus alanı oluşmasını beklemiyorlardı. Yeni yetişme alanı, "Akjayık" devlet doğa rezervi uzmanları tarafından saha çalışmaları sırasında tespit edildi.

Lotuslar, Taskala köyü yakınlarındaki Peretaska kolunda büyüdü. Uzmanlar burada yeni bir lotus popülasyonunun oluştuğunu kaydetti.

Daha önce Atırau bölgesinde lotusun ana doğal yetişme alanının Kurmangazı ilçesinde olduğu biliniyordu.

Şu anda Atırau'da Çinli uzmanların katılımıyla lotus yetiştirme konusunda başka bir pilot proje daha yürütülüyor. Tuhlaya Balka bölgesindeki yaklaşık 500 metrekarelik alana 270 lotus fidesi dikildi.