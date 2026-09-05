Basit bir deney beklenmedik sonuç verdi: Atırau'da yeni bir lotus alanı keşfedildi

·2·Dünya
Basit bir deney beklenmedik sonuç verdi: Atırau'da yeni bir lotus alanı keşfedildi

Kazakistan'ın Atırau bölgesinde iki okul öğrencisinin yaptığı basit bir deney beklenmedik bir sonuç doğurdu. 11 yaşındaki Şattık Hami ve 12 yaşındaki Ayim Jankeldi, Çin'den sipariş ettikleri lotus tohumlarını evlerinin yakınındaki bir su birikintisine ektiler ve iki yıl sonra yeni bir lotus yetişme alanının oluşmasına vesile oldular. Bu durum AtyrauPress tarafından bildirildi.

Kızlar 2024 yılında lotusları ev ortamında yetiştirmeyi denediler. Daha sonra tohumları doğal bir su kaynağına ekmeye karar verdiler. 2025 yılında su yüzeyinde ilk yapraklar görünürken, 2026 yazında lotuslar ilk kez çiçek açtı.

Kızlar bu deney sonucunda yeni bir lotus alanı oluşmasını beklemiyorlardı. Yeni yetişme alanı, "Akjayık" devlet doğa rezervi uzmanları tarafından saha çalışmaları sırasında tespit edildi.

Nilüferlerin yetiştiği göl kenarında duran iki genç kız.

Lotuslar, Taskala köyü yakınlarındaki Peretaska kolunda büyüdü. Uzmanlar burada yeni bir lotus popülasyonunun oluştuğunu kaydetti.

Daha önce Atırau bölgesinde lotusun ana doğal yetişme alanının Kurmangazı ilçesinde olduğu biliniyordu.

Şu anda Atırau'da Çinli uzmanların katılımıyla lotus yetiştirme konusunda başka bir pilot proje daha yürütülüyor. Tuhlaya Balka bölgesindeki yaklaşık 500 metrekarelik alana 270 lotus fidesi dikildi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Buz Kralı” buzlu suyun altında bir saat kalarak rekor kırdı“Buz Kralı” buzlu suyun altında bir saat kalarak rekor kırdıBugün, 06:12Dünyanın En Pahalı Doğal Lifleri: Top-5Dünyanın En Pahalı Doğal Lifleri: Top-5Bugün, 05:59Britanya'da martılar yılda 172 milyon sterlinlik yiyeceği çalıyorBritanya'da martılar yılda 172 milyon sterlinlik yiyeceği çalıyorBugün, 05:33New York'ta yıldırım çarpan adam hayatta kaldı (video)New York'ta yıldırım çarpan adam hayatta kaldı (video)Bugün, 05:09Trump, Putin'e Ukrayna için özel plan gönderdi — Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretiTrump, Putin'e Ukrayna için özel plan gönderdi — Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretiBugün, 00:37Kızını arayan anne bir yıl boyunca sahte bir kıza inandıKızını arayan anne bir yıl boyunca sahte bir kıza inandıBugün, 00:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı