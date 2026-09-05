“Buz Kralı” buzlu suyun altında bir saat kalarak rekor kırdı

Polonyalı 41 yaşındaki Damian Kaspshik, buzlu suyun altında 1 saat 29 saniye kalarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Erkekler kategorisinde buzlu suyun altında en uzun süre kalma rekorunu tazeledi. Bu gelişme Guinness World Records tarafından duyuruldu.

Kaspshik, önceki rekor olan 58 dakikalık sonucu geride bıraktı. Bu, soğukla ilgili ekstrem denemelerindeki üçüncü başarılı rekoru oldu.

Sporcu daha önce tüm vücuduyla buza 5 saat 1 dakika 33 saniye temas etme konusunda erkekler rekorunu kırmıştı. 21 Şubat 2026 tarihinde ise Polonya'nın Szlachtowa şehrinde kar altında tamamen gömülü bir şekilde 2 saat 12 dakika 12 saniye kalarak bir dünya rekoruna daha imza atmıştı.

İlginç bir şekilde, kadınlar kategorisinde buzlu suyun altında kalma rekoru da Polonyalı bir sporcuya ait. Maria Boday, 19 Aralık 2025 tarihinde Sopot şehrinde 1 saat 38 saniye ile bu sonucu elde etti.

Kaspshik, buzlu suyun altında kalmanın önceki denemelerinden daha zor olduğunu belirtti. Rekor denemesi sırasında sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutuldu.