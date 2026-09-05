ABD, Suudi Arabistan'a 5 Milyar Dolarlık Yüksek Hassasiyetli Bomba Satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a uzun menzilli, yüksek hassasiyetli JDAM-ER hava bombaları ve ilgili modern askeri teçhizatın tedariki için büyük bir anlaşmayı resmen onayladı. Bakanlığın web sitesinde yayınlanan bilgilere göre, toplam değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan bu devasa askeri paket, Orta Doğu'daki güç dengesini güçlendirmeyi ve Riyad'ın hava saldırı kapasitesini benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

10 binden fazla hava bombası: Riyad'ın siparişinin detayları

Suudi Arabistan Krallığı'nın talebi üzerine oluşturulan bu askeri paket, ölçeğiyle uzmanları şaşırtıyor:

5 milyar dolarlık stratejik anlaşma: ABD dış politika kurumu, Riyad'a en gelişmiş hava silahlarını ve kontrol modüllerini satma kararını resmen onayladı;

227 kilogramlık 5.004 adet hava bombası: Sipariş edilen cephaneliğin yaklaşık yarısını, 227 kg ağırlığında yüksek hassasiyetli hedef vuran mühimmatlar oluşturuyor;

907 kilogramlık 5.000 adet ağır bomba: Bununla birlikte, düşmanın güçlendirilmiş tahkimatlarını ve yer altı sığınaklarını yok etmek için tasarlanmış 907 kg ağırlığında 5 bin adet ağır kalibreli hava bombası ve bunlara yönelik kontrol sistemleri de tedarik edilecek;

Ek askeri destek: Anlaşma kapsamında lojistik, teknik destek ve savaş uçaklarına uyum sağlayan özel sistemler de sağlanacak.

JDAM-ER sisteminin tehlikeli gücü: Sıradan bombadan «akıllı silaha» doğru

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) teknolojisi, modern hava savaşlarının en tehlikeli araçlarından biridir:

«Akıllı» kontrol sistemi: Bu kit, sıradan, serbest düşüşlü bombaları GPS ve ataletsel navigasyon sistemine sahip son derece hassas güdümlü saldırı araçlarına dönüştürüyor;

Uzun menzilli uçuş (ER): Bombaya takılan özel katlanır kanatlar sayesinde, uçaktan bırakıldıktan sonra 70-80 kilometreden fazla mesafeyi süzülerek kat edebiliyor. Bu durum, Suudi uçaklarının rakibin hava savunma sahasına girmeden saldırı düzenlemesine olanak tanıyor;

Orta Doğu'daki gerilimin etkisi: Bölgede İran ile yaşanan gerilim ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi devam ederken, Suudi Arabistan hava kuvvetlerini bölgedeki en güçlü cephanelikle donatıyor.

Sizce Suudi Arabistan'ın ABD'den 5 milyar dolarlık yüksek hassasiyetli bomba satın alması Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasına mı hizmet edecek, yoksa bölgedeki yeni bir silahlanma yarışını daha da mı körükleyecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!