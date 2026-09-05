ABD, Suudi Arabistan'a 5 Milyar Dolarlık Yüksek Hassasiyetli Bomba Satıyor

·1·Dünya
ABD, Suudi Arabistan'a 5 Milyar Dolarlık Yüksek Hassasiyetli Bomba Satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a uzun menzilli, yüksek hassasiyetli JDAM-ER hava bombaları ve ilgili modern askeri teçhizatın tedariki için büyük bir anlaşmayı resmen onayladı. Bakanlığın web sitesinde yayınlanan bilgilere göre, toplam değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan bu devasa askeri paket, Orta Doğu'daki güç dengesini güçlendirmeyi ve Riyad'ın hava saldırı kapasitesini benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

10 binden fazla hava bombası: Riyad'ın siparişinin detayları

Suudi Arabistan Krallığı'nın talebi üzerine oluşturulan bu askeri paket, ölçeğiyle uzmanları şaşırtıyor:

  • 5 milyar dolarlık stratejik anlaşma: ABD dış politika kurumu, Riyad'a en gelişmiş hava silahlarını ve kontrol modüllerini satma kararını resmen onayladı;

  • 227 kilogramlık 5.004 adet hava bombası: Sipariş edilen cephaneliğin yaklaşık yarısını, 227 kg ağırlığında yüksek hassasiyetli hedef vuran mühimmatlar oluşturuyor;

  • 907 kilogramlık 5.000 adet ağır bomba: Bununla birlikte, düşmanın güçlendirilmiş tahkimatlarını ve yer altı sığınaklarını yok etmek için tasarlanmış 907 kg ağırlığında 5 bin adet ağır kalibreli hava bombası ve bunlara yönelik kontrol sistemleri de tedarik edilecek;

  • Ek askeri destek: Anlaşma kapsamında lojistik, teknik destek ve savaş uçaklarına uyum sağlayan özel sistemler de sağlanacak.

JDAM-ER sisteminin tehlikeli gücü: Sıradan bombadan «akıllı silaha» doğru

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) teknolojisi, modern hava savaşlarının en tehlikeli araçlarından biridir:

  • «Akıllı» kontrol sistemi: Bu kit, sıradan, serbest düşüşlü bombaları GPS ve ataletsel navigasyon sistemine sahip son derece hassas güdümlü saldırı araçlarına dönüştürüyor;

  • Uzun menzilli uçuş (ER): Bombaya takılan özel katlanır kanatlar sayesinde, uçaktan bırakıldıktan sonra 70-80 kilometreden fazla mesafeyi süzülerek kat edebiliyor. Bu durum, Suudi uçaklarının rakibin hava savunma sahasına girmeden saldırı düzenlemesine olanak tanıyor;

  • Orta Doğu'daki gerilimin etkisi: Bölgede İran ile yaşanan gerilim ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi devam ederken, Suudi Arabistan hava kuvvetlerini bölgedeki en güçlü cephanelikle donatıyor.

Sizce Suudi Arabistan'ın ABD'den 5 milyar dolarlık yüksek hassasiyetli bomba satın alması Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasına mı hizmet edecek, yoksa bölgedeki yeni bir silahlanma yarışını daha da mı körükleyecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump, İran ile askeri çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hakkında açık konuştuTrump, İran ile askeri çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hakkında açık konuştuBugün, 19:25Üst düzey elitleri sarsan baskınlar: NABU, Başsavcı ve yardımcısı hakkında soruşturma başlattıÜst düzey elitleri sarsan baskınlar: NABU, Başsavcı ve yardımcısı hakkında soruşturma başlattıBugün, 18:33Beklenmedik sessizlik: Ukrayna birliklerine 3 günlük ateşkes emri verildiBeklenmedik sessizlik: Ukrayna birliklerine 3 günlük ateşkes emri verildiBugün, 18:27Lindsay Clancy'nin 3 çocuğunu öldürdüğü davada jüri neden karar veremedi?Lindsay Clancy'nin 3 çocuğunu öldürdüğü davada jüri neden karar veremedi?Bugün, 18:1311 binden fazla piercing: Elaine Davidson nasıl bir rekor kırdı?11 binden fazla piercing: Elaine Davidson nasıl bir rekor kırdı?Bugün, 18:12Eski Rusya İletişim Bakanı, Ünlü Finiko Finansal Piramidini Kurmakla SuçlanıyorEski Rusya İletişim Bakanı, Ünlü Finiko Finansal Piramidini Kurmakla SuçlanıyorBugün, 18:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti