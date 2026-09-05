ABD, Suudi Arabistan'a 5 Milyar Dolarlık Yüksek Hassasiyetli Bomba Satıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a uzun menzilli, yüksek hassasiyetli JDAM-ER hava bombaları ve ilgili modern askeri teçhizatın tedariki için büyük bir anlaşmayı resmen onayladı. Bakanlığın web sitesinde yayınlanan bilgilere göre, toplam değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan bu devasa askeri paket, Orta Doğu'daki güç dengesini güçlendirmeyi ve Riyad'ın hava saldırı kapasitesini benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
10 binden fazla hava bombası: Riyad'ın siparişinin detayları
Suudi Arabistan Krallığı'nın talebi üzerine oluşturulan bu askeri paket, ölçeğiyle uzmanları şaşırtıyor:
5 milyar dolarlık stratejik anlaşma: ABD dış politika kurumu, Riyad'a en gelişmiş hava silahlarını ve kontrol modüllerini satma kararını resmen onayladı;
227 kilogramlık 5.004 adet hava bombası: Sipariş edilen cephaneliğin yaklaşık yarısını, 227 kg ağırlığında yüksek hassasiyetli hedef vuran mühimmatlar oluşturuyor;
907 kilogramlık 5.000 adet ağır bomba: Bununla birlikte, düşmanın güçlendirilmiş tahkimatlarını ve yer altı sığınaklarını yok etmek için tasarlanmış 907 kg ağırlığında 5 bin adet ağır kalibreli hava bombası ve bunlara yönelik kontrol sistemleri de tedarik edilecek;
Ek askeri destek: Anlaşma kapsamında lojistik, teknik destek ve savaş uçaklarına uyum sağlayan özel sistemler de sağlanacak.
JDAM-ER sisteminin tehlikeli gücü: Sıradan bombadan «akıllı silaha» doğru
JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) teknolojisi, modern hava savaşlarının en tehlikeli araçlarından biridir:
«Akıllı» kontrol sistemi: Bu kit, sıradan, serbest düşüşlü bombaları GPS ve ataletsel navigasyon sistemine sahip son derece hassas güdümlü saldırı araçlarına dönüştürüyor;
Uzun menzilli uçuş (ER): Bombaya takılan özel katlanır kanatlar sayesinde, uçaktan bırakıldıktan sonra 70-80 kilometreden fazla mesafeyi süzülerek kat edebiliyor. Bu durum, Suudi uçaklarının rakibin hava savunma sahasına girmeden saldırı düzenlemesine olanak tanıyor;
Orta Doğu'daki gerilimin etkisi: Bölgede İran ile yaşanan gerilim ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi devam ederken, Suudi Arabistan hava kuvvetlerini bölgedeki en güçlü cephanelikle donatıyor.
Sizce Suudi Arabistan'ın ABD'den 5 milyar dolarlık yüksek hassasiyetli bomba satın alması Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasına mı hizmet edecek, yoksa bölgedeki yeni bir silahlanma yarışını daha da mı körükleyecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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