Barcelona teknik direktörü, Real Madrid'in Betis mağlubiyeti hakkında konuştu

·11·Spor
Barcelona teknik direktörü, Real Madrid'in Betis mağlubiyeti hakkında konuştu

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı beklenmedik virajlarla kızışıyor. Real Madrid, deplasmanda Betis'e karşı oynadığı zorlu mücadeleyi 0:1 kaybederek kritik puanlar bıraktı. Ezeli rakibinin bu puan kaybı üzerine Barcelona teknik direktörü Hans-Dieter Flick basına açıklamalarda bulunarak Madrid ekibinin oyununu değerlendirdi ve kendi takımının ana hedeflerine değindi. Barca Universal adlı yayın organı, Alman teknik adamın sözlerini aktardı.

Betis deplasmanında ağır darbe: 81. dakikada gelen yıkım

Madrid ekibi, Sevilla'daki zorlu maçta tüm çabalarına rağmen puansız ayrıldı:

  • Deplasmanda şok yenilgi: İspanya Ligi'nin 3. haftasında Betis'e konuk olan 'Los Blancos', rakip savunmayı aşmakta zorlandı;

  • 81. dakikada gelen tek gol: Maçın kaderi bitime yakın belli oldu; 81. dakikada Betis oyuncuları tarafından atılan gol, Madrid devine sezondaki ilk ağır darbeyi indirdi;

  • Boşa giden ataklar: Real Madrid maç boyunca golü bulmak için birçok net fırsat yakalasa da, rakip kaleci ve savunmanın özverili oyunu gol izni vermedi.

Flick'in soğukkanlı yaklaşımı: 'Sadece kendimize odaklanıyoruz'

Barcelona teknik direktörü, rakibinin puan kaybını objektif bir şekilde değerlendirerek Katalan ekibinin odak noktasını açıkladı:

  • Rakip kalitesine saygı: Alman çalıştırıcı, Real Madrid'in çabalarını takdir etti: 'Real Madrid iyi oynadı ve kazanmak için birçok fırsat yarattı', ifadelerini kullandı Flick;

  • Kendi görevine sadakat: Aynı zamanda teknik adam, rakibin sonuçlarına odaklanmamaları gerektiğini hatırlattı: 'Ancak bizim için en önemlisi kendimize ve kendi oyunumuza odaklanmaktır';

  • Rehavete kapılmama prensibi: Flick, takım içinde sakinliği korumayı ve La Liga liderliğini gereksiz bir heyecana kapılmadan pekiştirmeyi hedefliyor.

Puan durumunda rekabet: Barcelona'nın önemli avantajı

Bu haftanın sonuçları, La Liga'nın zirvesindeki mücadeleyi daha da kızıştırdı:

  • Eşit puanlar — 9:9: Şu anda Real Madrid 9 puana sahip ve averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor;

  • Bir maçı eksik lider: Barcelona da 9 puanla zirvede yer alıyor ancak Katalanlar, rakiplerine göre bir maç eksik oynadı;

  • Farkı açma fırsatı: Flick'in öğrencileri, eksik maçlarını kazandıkları takdirde Madrid ekibiyle aradaki puan farkını 3'e çıkararak sezon başında liderliği tek başına ele geçirebilirler.

Sizce Real Madrid'in Betis mağlubiyeti sadece tesadüfi bir puan kaybı mı, yoksa takımın oyununda daha derin taktiksel sorunlar mı var? Hans-Dieter Flick yönetimindeki Barcelona, eksik maç avantajını kullanarak puan farkını açabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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