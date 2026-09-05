Kokand'da çetin mücadele: Kokand-1912 ve Dinamo 1-1 berabere kaldı

·10·Spor
Kokand'da çetin mücadele: Kokand-1912 ve Dinamo 1-1 berabere kaldı

Özbekistan Süper Ligi20. hafta kapsamında Kokand şehrinde oynanan maçta Kokand-1912, kendi sahasında Semerkant ekibi Dinamo'yu ağırladı. Puan durumunda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip ile ilk on içerisinde yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Semerkant temsilcisi arasındaki karşılaşma, oldukça çekişmeli ve sert bir mücadeleye sahne oldu ve 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Nimeli'nin golü ve Radayev'in hızlı cevabı: Maçın draması

Maçın kaderi, özellikle devrelerin başındaki tehlikeli ataklar sonucunda belirlendi:

  • Devre öncesi gelen gol: Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibinin etkili atağı sonuç verdi; Egor Kondratyuk'un pasını iyi değerlendiren yabancı forvet Silvanus Nimeli, topu ağlara göndererek Kokand ekibini öne geçirdi.

  • Radayev'den denge golü: İlk yarıdaki üstünlüğü korumak ev sahibi için kolay olmadı. İkinci yarının başında, 51. dakikada Dinamo orta saha oyuncusu Tigran Avanesyan'ın asistiyle Artyom Radayev skoru eşitledi.

  • Sahadaki sert mücadele: Mücadelenin sertliği kartlara da yansıdı; ilk yarıda Semerkant ekibinden Marko Stanojevic (12. dakika) ve Jasur Haydarov (35. dakika) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Taktiksel değişiklikler ve puan tablosundaki kritik puanlar

İkinci yarıda her iki takımın teknik heyeti de galibiyet golünü bulmak için bir dizi değişiklik yaptı:

  • Kapsamlı oyuncu değişiklikleri: Dinamo'da 66. dakikada aynı anda üç oyuncu değişikliği (Haydarevic, Hudayberdiyev, Abdullayev oyuna girdi) yapılırken, maçın sonlarına doğru tecrübeli Farhod Nasimov ve Abdusalomov sahaya sürüldü. Ev sahibi ekip de Kondratyuk, Hasanov, Nimeli ve Akramov'un yerine taze güçleri oyuna alarak baskıyı artırmaya çalıştı.

  • Dinamo 9. sıradaki yerini korudu: Bu beraberliğin ardından Semerkant ekibi puanını 27'ye yükselterek lig tablosunun 9. sırasında kaldı.

  • Kokand-1912 13. sıraya yükseldi: Kazanılan kritik bir puan, Kokand ekibinin puanını 20'ye çıkarmasını ve ligde 13. sıraya yükselmesini sağladı.

Sizce 1-1'lik bu beraberlik hangi takım için daha faydalı oldu? Taraftarı önünde galibiyeti kaçıran Kokand-1912 mi, yoksa zorlu deplasmandan puanla dönen Dinamo mu? Süper Lig'in final haftalarında bu takımların şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Özbekistan Süper LigiKokand-1912DinamoFutbolÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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