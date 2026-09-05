Eski Rusya İletişim Bakanı, Ünlü Finiko Finansal Piramidini Kurmakla Suçlanıyor

Rusya Federasyonu eski İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov hakkında, dünya çapında ses getiren "Finiko" finansal piramidi davası kapsamında gıyabında resmi suç duyurusunda bulunuldu. Kommersant gazetesinin soruşturma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, eski üst düzey yetkili, suç örgütü kurmak ve çok büyük miktarda dolandırıcılık yapmakla itham ediliyor. Şu anda Rusya dışında bulunan eski bakan, binlerce vatandaşı mağdur eden devasa finansal tuzağın ana figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

«Innopolis Architect» şeması: Fonlar yurt dışına nasıl çıkarıldı?

Soruşturma makamları, eski federal bakanın finansal manipülasyonlara katılımını ve para aklama mekanizmasını ortaya çıkardı:

Ana organizatör statüsü: Soruşturma sonuçlarına göre Nikolay Nikiforov, Finiko piramidinin sadece bir ortağı değil, aynı zamanda onu yöneten ve yönlendiren ana organizatörlerden biriydi;

Offshore ve yabancı kanallar: Dolandırılan mevduat sahiplerinin fonları, Innopolis Architect şirketi aracılığıyla yabancı banka hesaplarına aktarıldı;

Mülkiyet ve ortaklar ağı: Söz konusu şirketin genel müdürü ve ortağı tasarımcı Azat Tuhvatullin iken, ikinci ortak olarak Innopolis Razvitiye LLC aracılığıyla doğrudan eski bakan Nikolay Nikiforov'un kendisi yer alıyordu;

Devlet projeleri maskesi: Para aklamakla suçlanan Innopolis Architect firması, Kazan yakınlarında inşa edilen Rusya'nın en büyük inovasyon şehri "Innopolis"in inşaat projelerinde aktif olarak yer alıyordu.

8 bin kurban ve 5 milyar ruble: "Tiffany"nin tutuklanması

Finiko projesi, insanları hızlı zenginleşme vaatleriyle kandırarak benzeri görülmemiş bir finansal zarara yol açtı:

Yıllık yüzde 25 sahte getiri: Dolandırıcılar, kripto para ve yüksek getirili ticaret maskesi altında mevduat sahiplerine yıllık yüzde 25'e varan garantili kâr vaat ettiler;

8 bin resmi mağdur: Şu ana kadar açılan ceza davası kapsamında yaklaşık 8.000 vatandaş resmen mağdur olarak kabul edildi;

5 milyar rublelik zarar: Mevduat sahiplerinin kaybettiği fonlar toplamda yaklaşık 5 milyar rubleyi (yaklaşık 55 milyon dolar) buluyor;

«Tiffany» lakaplı ortak yakalandı: Kolluk kuvvetleri, piramidin bir biriminin yöneticisi olan ve ağda "Tiffany" takma adıyla tanınan Anna Serikova'yı tutukladı.

Hükümetteki geçmiş ve gıyabında tutuklama

Nikiforov'un önceki üst düzey siyasi statüsü, skandalın kamuoyunda daha geniş çapta tartışılmasına neden oluyor:

Genç bakanlık dönemi: Nikolay Nikiforov, 21 Mayıs 2012'den 8 Mayıs 2018'e kadar Rusya İletişim ve Kitle İletişim Bakanı olarak görev yaptı ve zamanında ülkenin en genç bakanı olarak görülüyordu;

Uluslararası arama beklentisi: Yetkilinin Rusya'yı terk etmesi nedeniyle hakkında gıyabında suç duyurusunda bulunuldu ve uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Sizce devletin en üst düzey yetkililerinin ve eski bakanların bu tür büyük dolandırıcılık ağlarına karışması sistemdeki denetim eksikliği mi yoksa kolay yoldan zengin olma hırsı mı? Sıradan insanlar neden hala "yüzde 25 mucizelerine" inanıp birikimlerini elleriyle teslim ediyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!