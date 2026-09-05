Ukrayna devlet yönetimi ve kolluk kuvvetleri sisteminin en üst kademelerini kapsayan benzeri görülmemiş bir yolsuzluk skandalı patlak veriyor. «Ukrainskaya pravda» gazetesinin haberine göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve İhtisaslaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), ülkenin Başsavcısı Ruslan Kravçenko, yardımcısı Mariya Vdoviçenko ve Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper hakkında acil baskınlar ve kapsamlı soruşturma işlemleri yürütüyor.

Üst düzey yetkililer hedefte: Kimlerin adresleri aranıyor?

Yolsuzlukla mücadele organlarının olağanüstü operasyonu, aynı anda ülkenin önde gelen birkaç figürünü kapsadı:

Başsavcı ve Odessa Bölgesi Başkanı: Kaynaklar, NABU ve SAP görevlilerinin Başsavcı Ruslan Kravçenko, birinci yardımcısı Mariya Vdoviçenko ve Odessa Bölgesi Başkanı Oleg Kiper'in konutlarında ve hizmet ofislerinde aramalar yaptığını belirtiyor;

Başsavcılıktan hızlı yalanlama: «Strana» gazetesinin yazdığına göre, Başsavcılık basın servisi, yönetime yönelik baskın yapıldığına dair haberleri derhal yalanladı ve Kravçenko'nun kişisel adreslerinde herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi;

Zelenskiy'nin ofisindeki soruşturma işlemleri: Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, NABU müfettişlerinin sadece savcılıkla sınırlı kalmayıp, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisinde de usuli işlemler yürüttüğünü açıkladı.

Dolandırıcılık çağrı merkezlerine «himaye»: Siber departman başkanı gözaltına alındı

Bu büyük operasyonun arkasında, binlerce insanı mağdur eden yasadışı bir ağı koruma meselesi yatıyor:

Sergey Krapiva'nın tutuklanması: Baskın ve soruşturma faaliyetleri kapsamında, Başsavcılık Siber Departmanı Başkanı (aynı zamanda uluslararası bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapan) Sergey Krapiva resmen gözaltına alındı;

«Kara işlere» şemsiye olma suçlaması: Soruşturma versiyonuna göre, savcılığın üst düzey yetkilileri, vatandaşların banka kartlarını ve kişisel verilerini çalan büyük dolandırıcılık çağrı merkezlerine yasadışı «himaye» (krişevaniye) sağlamak ve onları cezadan korumak için sistematik bir şema oluşturmakla suçlanıyor;

Ulusötesi ölçek: Bu tür sahte çağrı merkezlerinin sadece Ukrayna içinde değil, yabancı ülkelerin vatandaşlarını da milyonlarca dolar dolandırdığı belirtiliyor.

İktidar kanatlarında açık çatışma

Bu olay, Ukrayna güvenlik ve hukuk sistemindeki iç krizi yeni bir boyuta taşıdı:

Bağımsız organların kararlılığı: NABU ve SAP tarafından görevdeki Başsavcı ve cephe hattındaki önemli bir bölgenin başkanı hakkında bu tür açık önlemler alınması, yolsuzlukla mücadelede sınır tanınmadığının bir göstergesidir;

Batı'nın talepleri ve siyasi sonuçlar: Uluslararası ortaklar ve bağışçı ülkeler Ukrayna'dan devlet içindeki yağma ve yolsuzluğa karşı tavizsizlik talep ederken, bu ses getiren ceza davasının ülkenin siyasi arenasında ciddi istifalara ve kadro değişikliklerine yol açması bekleniyor.

Sizce, Ukrayna Başsavcılığı ve bölge yönetimi hakkında başlatılan bu sert baskınlar gerçek yolsuzluğu kökten yok etmeyi mi amaçlıyor, yoksa siyasi grupların bir başka güç mücadelesi mi? Uluslararası yardımlar fonunda bu tür skandallar devletin itibarını nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!