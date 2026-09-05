11 binden fazla piercing: Elaine Davidson nasıl bir rekor kırdı?

·4·Dünya
11 binden fazla piercing: Elaine Davidson nasıl bir rekor kırdı?

İskoçyalı Elaine Davidson, dış görünüşü ve kendine has tarzıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Vücuduna 11 binden fazla piercing ve çeşitli metal süslemeler takarak sıra dışı bir rekora imza attı.

Vücudundaki sayısız süsleme, Elaine'in dünyada en çok piercinge sahip insan olarak tanınmasını sağladı. Bu rakam, adının Guinness Rekorlar Kitabı ile anılmasına yol açtı.

Elaine'in renkli ve diğerlerinden keskin bir şekilde ayrılan görünüşü birçok kişide hayranlık uyandırıyor. Onun rekoru, yıllar boyunca en sıra dışı rekorlardan biri olarak anılmaktadır.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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