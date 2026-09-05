Athletic Bilbao ve Atletico Madrid La Liga 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor

·6·Spor
Athletic Bilbao ve Atletico Madrid La Liga 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor

İspanya La Liga'nın 4. haftasında milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek bir başka dev maç oynanacak. Bask bölgesinin yenilmez kalesi olarak bilinen görkemli San Mames Stadyumu'nda Athletic Bilbao, Madrid ekibi Atletico'yu ağırlıyor. TSİ 19:15'te başlayacak bu karşılaşmanın sadece üç puan değil, iki farklı güçlü karakter, tavizsiz taktikler ve yıldızların mücadelesi nedeniyle haftanın en ateşli olayı olması bekleniyor.

San Mames kalesinde sınav: Williams kardeşler ve Laporte'un savunma hattı

Ev sahibi ekip ilk üç haftada sadece 3 puan toplayarak puan tablosunda 13. sıraya gerilemiş olsa da, kendi sahasında her türlü devi devirebilecek ana güçlerini sahaya sürüyor:

  • Kaleci ve savunma hattı: Kalede İspanya Milli Takımı'nın bir numaralı eldiveni Unai Simon görev yaparken, savunmanın merkezinde geri dönen tecrübeli Aymeric Laporte ve Yeray Alvarez, kanatlarda ise Jesus Areso ve Yuri Berchiche yer alıyor;

  • Orta saha kurgusu: Orta saha hattı Inigo Ruiz, Benat Prados ve yaratıcı oyun kurucu Oihan Sancet'e emanet edilmiş durumda;

  • Kanatlardaki 'ok gibi' hız: Hücum hattında Avrupa şampiyonu Nico Williams, takım kaptanı ve lideri Inaki Williams ve genç yetenek Roberto Navarro, rakip savunmanın direncini test edecek.

Diego Simeone'nin yenilenen ordusu: Lookman, Lee Kang-in ve Grimaldo ilk dakikadan itibaren sahada

İlk haftalarda 7 puan toplayarak 4. sırada yer alan Diego Simeone'nin takımı, Bilbao'ya ciddi şekilde değişmiş ve son derece hücumcu bir kadroyla geldi:

  • Kaleci ve sağlam kale: Dünyanın en güvenilir kalecilerinden biri olan Jan Oblak'ın koruduğu kalede, Marc Pubill ve David Hancko merkez savunmayı oluşturuyor. Kanatlarda ise yorulmak bilmez Marcos Llorente ve sol kanadın ustası Alejandro Grimaldo görev yapıyor;

  • Orta sahada demir disiplin: Merkezde teknik direktörün oğlu Giuliano Simeone, yetenekli Pablo Barrios, Danimarkalı ön libero Morten Hjulmand ve topu kontrol eden Alex Baena hareket edecek;

  • Hücum hattının yeni tehlikesi: Madrid ekibinin hücum üçlüsünü dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri olan Ademola Lookman ve Koreli yetenek Lee Kang-in oluşturarak, ev sahibinin ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonlar yaratmaktan sorumlu olacak.

Puan durumundaki vaziyet: Liderlik yarışı mı yoksa Bask sürprizi mi?

Bu karşılaşmanın La Liga'nın üst sıralarındaki mücadeleyi daha da kızıştıracağı kesin:

  • Atletico'nun 10 puanlık planı: Eğer Madrid ekibi galip gelirse puanını 10'a yükseltecek ve şampiyonluk yarışında zirve ortaklığı için iddiasını güçlendirecek;

  • Athletic'in krizden çıkma fırsatı: Ev sahibi için ise 13. sıradan yukarı tırmanmak ve taraftarlarının önünde ligin favorilerinden birini durdurmak ertelenemez bir görev.

Sizce San Mames'in yoğun atmosferinde kim galip gelir? Laporte ve Williams kardeşlerin liderliğindeki Athletic mi, yoksa Lookman ve Lee Kang-in ile güçlenen Simeone'nin Madrid ekibi mi? Maçın kaderini hangi yıldız belirler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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