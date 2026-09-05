Mourinho, Betis oyuncularını açıkça simülasyonla suçladı — kurnazlıkların çatışması

·2·Spor
Mourinho, Betis oyuncularını açıkça simülasyonla suçladı — kurnazlıkların çatışması

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, La Liga'nın 4. haftasında Betis'e karşı oynanan dramatik maçın (1-0) ardından rakip oyuncuların sahadaki tavırlarını sert ve alaycı bir dille eleştirdi. Keskin açıklamalarıyla tanınan Portekizli teknik adam, kendi futbolcularını aşırı dürüst ve 'saf', rakip oyuncuları ise hakemden maksimum fayda sağlamaya çalışan kurnaz bir ekip olarak tanımladı.

“Bizimkiler dürüst ve saf, rakip ise aşırı kurnaz”

José Mourinho basın toplantısında iki takım oyuncularının faullere karşı tutumlarını açıkça kıyasladı:

  • Sahadaki kurnazlık tartışması: “Betis oyuncuları çok daha kurnaz ve bu konuda Real Madrid temsilcilerini geride bırakıyorlar. Real Madrid oyuncuları ise temiz ve saf,” dedi Mourinho;

  • Faul sonrası tepki: Teknik direktöre göre, Madrid ekibi kendilerine faul yapıldığında bile simülasyon yapmadan hemen ayağa kalkıyor ve oyuna mertçe devam ediyor;

  • Hakemleri aldatma taktiği: Rakip oyuncular ise her küçük teması kullanarak hakemlerden maksimum düzeyde kart veya serbest vuruş almaya çalışıyorlar.

Valverde'nin metaneti ve göz önündeki 'tiyatro'

Mourinho, düşüncelerini somut örneklerle göstererek maçtaki iki önemli durumu kıyasladı:

  • 1. dakikadaki olay ve kaptanın cesareti: “Neden saflıktan bahsediyorum? Daha ilk dakikada Valverde'nin ayağına bastılar. Ancak Federico yere düşüp bağırmadı, hemen ayağa kalktı ve bir Real Madrid kaptanına yakışır bir soğukkanlılık gösterdi”;

  • “Ambulans” çağırmak gereken durum: “Benzer bir durum rakip oyuncuyla tam gözlerimin önünde, teknik alanın yanında yaşandı. İnanın, acı içinde kıvranışını görünce sahaya ambulans gelmezse asla ayağa kalkamayacak sandım,” diyerek alay etti.

Mourinho'nun hakemler üzerindeki psikolojik baskısı

Portekizli teknik adamın bu açıklaması sadece bir duygu patlaması değil, aynı zamanda gelecek maçlar için planlanmış taktiksel bir hamle:

  • Hakemlerin dikkatini çekmek: Teknik direktör bu açıklamasıyla İspanya Ligi hakemlerini, rakiplerin sürekli simülasyonlarına kanmamaya ve Real Madrid'in dürüst mücadelesini korumaya çağırıyor;

  • Takım içindeki ruhu yükseltmek: Öğrencilerini 'gerçek savaşçılar' ve 'saf yiğitler' olarak göstererek, futbolcularındaki kaptanlık ruhunu daha da pekiştiriyor.

Sizce modern futbolda Real Madrid gibi dürüst ve saf oynamak mı gerekir, yoksa galibiyet için Betis gibi küçük kurnazlıklar ve simülasyonlar kullanmak haklı mıdır? Mourinho'nun rakibe yönelik alaycı suçlamaları haklı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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