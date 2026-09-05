Sogdiana sahasında Mash'al'ı 5-2 mağlup etti

·9·Spor
Sogdiana sahasında Mash'al'ı 5-2 mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi20. hafta kapsamında Cizzah'ta oynanan karşılaşma futbolseverlere gerçek bir gol şöleni sundu. Sogdiana, kendi sahasında Mubarek ekibi Mash'al'ı ağırlayarak 5-2'lik skorla net ve ikna edici bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekipte Zabihillo Urinboev'in dublesi ve kilit oyuncuların etkili performansı, Cizzah temsilcisinin hanesine kritik 3 puan yazdırarak puan tablosunda yükselmesini sağladı.

İlk yarıdaki hücum baskısı ve Urinboev resitali

Karşılaşma, ev sahibinin ilk dakikalardan itibaren kurduğu yoğun baskıyla başladı:

  • 4. dakikada erken gol: Maçın henüz başında Zabihillo Urinboev rakip fileleri havalandırarak Cizzah ekibini öne geçirdi;

  • Ivanovic ile farkın açılması: 33. dakikada yabancı oyuncu Filip Ivanovic rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi;

  • Urinboev'den duble: Kısa bir süre sonra, 40. dakikada Zabihillo Urinboev maçtaki ikinci golünü kaydederek skoru farka taşıdı (3-0);

  • Mubarek ekibinin yanıtı: Hızlı hücuma çıkan Mash'al, sadece bir dakika sonra (41. dakika) Mahmud Juraboev ile farkı ikiye indirdi ve devre arasına 3-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarı: Doriev, Boltaboev ve galibiyetin perçinlenmesi

Devre arasından sonra da Sogdiana oyun kontrolünü elinden bırakmadı:

  • Doriev ve Boltaboev'in son vuruşları: 51. dakikada Ljupcho Doriev dördüncü golü atarken, 66. dakikada Jamshid Boltaboev rakip kaleciyi bir kez daha mağlup ederek skoru 5-1 yaptı;

  • Murtozaev'in teselli golü: Mubarek ekibinde oyuna sonradan giren Humoyun Murtozaev, 71. dakikada Mash'al'ın ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi (5-2);

  • Kadro rotasyonu ve kontrol: Farklı skoru yakalayan Cizzah ekibinin teknik heyeti, maçın sonlarına doğru as oyuncuları dinlendirerek yedek oyunculara şans verdi.

Puan durumu: Sogdiana yükselişte, Mash'al derin krizde

Bu maçın sonucu her iki takımın ligdeki konumunu ciddi şekilde etkiledi:

  • Cizzah kulübü 10. sırada: Alınan parlak galibiyetin ardından Sogdiana puanını 27'ye çıkararak düşme hattından uzaklaştı ve puan tablosunda 10. sıraya yerleşti;

  • Mash'al için tehlikeli son sıra: Mubarek kulübü, 20 hafta sonunda sadece 4 puanla ligin dibinde kalarak ligde kalma mücadelesini daha da zorlaştırdı.

Sizce Sogdiana'nın bu 5-2'lik galibiyeti takımın ikinci yarıdaki tam uyanışının bir göstergesi mi? Mubarek temsilcisi Mash'al, kalan haftalarda bu zor durumdan çıkmak için gücü bulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

SogdianaMash'alÖzbekistan Süper LigiFutbolCizzah
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Athletic Bilbao ve Atletico Madrid La Liga 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyorAthletic Bilbao ve Atletico Madrid La Liga 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyorBugün, 18:54Mourinho, Betis oyuncularını açıkça simülasyonla suçladı — kurnazlıkların çatışmasıMourinho, Betis oyuncularını açıkça simülasyonla suçladı — kurnazlıkların çatışmasıBugün, 18:51Barcelona teknik direktörü, Real Madrid'in Betis mağlubiyeti hakkında konuştuBarcelona teknik direktörü, Real Madrid'in Betis mağlubiyeti hakkında konuştuBugün, 18:47Husanov, Manchester City'nin Coventry karşısındaki ilk 11'inde yer alıyorHusanov, Manchester City'nin Coventry karşısındaki ilk 11'inde yer alıyorBugün, 18:37Lamine Yamal, Barcelona kaptanlar grubuna dahil edildiLamine Yamal, Barcelona kaptanlar grubuna dahil edildiBugün, 15:35Real Betis savunmacısı Mbappe'nin penaltısını nasıl kurtardığını anlattıReal Betis savunmacısı Mbappe'nin penaltısını nasıl kurtardığını anlattıBugün, 15:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)