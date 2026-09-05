Sogdiana sahasında Mash'al'ı 5-2 mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi20. hafta kapsamında Cizzah'ta oynanan karşılaşma futbolseverlere gerçek bir gol şöleni sundu. Sogdiana, kendi sahasında Mubarek ekibi Mash'al'ı ağırlayarak 5-2'lik skorla net ve ikna edici bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekipte Zabihillo Urinboev'in dublesi ve kilit oyuncuların etkili performansı, Cizzah temsilcisinin hanesine kritik 3 puan yazdırarak puan tablosunda yükselmesini sağladı.

İlk yarıdaki hücum baskısı ve Urinboev resitali

Karşılaşma, ev sahibinin ilk dakikalardan itibaren kurduğu yoğun baskıyla başladı:

4. dakikada erken gol: Maçın henüz başında Zabihillo Urinboev rakip fileleri havalandırarak Cizzah ekibini öne geçirdi;

Ivanovic ile farkın açılması: 33. dakikada yabancı oyuncu Filip Ivanovic rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi;

Urinboev'den duble: Kısa bir süre sonra, 40. dakikada Zabihillo Urinboev maçtaki ikinci golünü kaydederek skoru farka taşıdı (3-0);

Mubarek ekibinin yanıtı: Hızlı hücuma çıkan Mash'al, sadece bir dakika sonra (41. dakika) Mahmud Juraboev ile farkı ikiye indirdi ve devre arasına 3-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarı: Doriev, Boltaboev ve galibiyetin perçinlenmesi

Devre arasından sonra da Sogdiana oyun kontrolünü elinden bırakmadı:

Doriev ve Boltaboev'in son vuruşları: 51. dakikada Ljupcho Doriev dördüncü golü atarken, 66. dakikada Jamshid Boltaboev rakip kaleciyi bir kez daha mağlup ederek skoru 5-1 yaptı;

Murtozaev'in teselli golü: Mubarek ekibinde oyuna sonradan giren Humoyun Murtozaev, 71. dakikada Mash'al'ın ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi (5-2);

Kadro rotasyonu ve kontrol: Farklı skoru yakalayan Cizzah ekibinin teknik heyeti, maçın sonlarına doğru as oyuncuları dinlendirerek yedek oyunculara şans verdi.

Puan durumu: Sogdiana yükselişte, Mash'al derin krizde

Bu maçın sonucu her iki takımın ligdeki konumunu ciddi şekilde etkiledi:

Cizzah kulübü 10. sırada: Alınan parlak galibiyetin ardından Sogdiana puanını 27'ye çıkararak düşme hattından uzaklaştı ve puan tablosunda 10. sıraya yerleşti;

Mash'al için tehlikeli son sıra: Mubarek kulübü, 20 hafta sonunda sadece 4 puanla ligin dibinde kalarak ligde kalma mücadelesini daha da zorlaştırdı.

Sizce Sogdiana'nın bu 5-2'lik galibiyeti takımın ikinci yarıdaki tam uyanışının bir göstergesi mi? Mubarek temsilcisi Mash'al, kalan haftalarda bu zor durumdan çıkmak için gücü bulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!