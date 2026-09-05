İngiltere Premier Ligi sahalarında tüm Özbek futbolu ve spor camiası için tarihi ve heyecan verici bir olay yaşanıyor. Ligin 3. hafta mücadelesinde lider Manchester Citykendi sahasında Coventry'yi konuk ederken, Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanov dünya devinin ilk 11'inde kendine yer buldu. 5 Eylül günü TSİ 19:00'da Etihad Stadyumu'nda başlayacak olan bu karşılaşmanın milyonlarca vatandaşımızın gözünü yeşil sahaya kilitleyeceği şüphesiz.

Dünya yıldızları arasında: Husanov, Premier Lig devinin savunma merkezinde

Manchester Cityteknik heyeti, bu maçta savunma hattını en güçlü ve yetenekli oyunculara emanet etti:

Tarihi başlangıç: Özbekistan futbol tarihinde ilk kez ülkemizin bir temsilcisi, Premier Lig'in son şampiyonu ve dünyanın en prestijli takımlarından birinin formasını ilk dakikadan itibaren giyiyor;

Donnarumma ve Dias ile savunma kalkanı: Abdukodir Husanov bugün savunmanın merkezinde ve kanatlarında Ruben Dias, Marc Guehi ve Josko Gvardiol ile birlikte sağlam bir kalkan oluşturacak. Kaleyi ise dünyanın en iyi eldivenlerinden biri olan Gianluigi Donnarumma koruyacak;

Hücum gücü ve Erling Haaland: Orta saha ve hücum hattında Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye, Elliot Anderson, Nico O'Reilly ve gezegenin en tehlikeli golcüsü Erling Haaland görev yapacak.

Manchester City'nin tek liderliği ve Coventry sınavı

İki takım puan durumunda birbirine zıt kutuplarda karşı karşıya geliyor:

City'nin %100'lük performansı: Manchester City, ilk iki haftada aldığı iki net galibiyetle 6 puanla ligin zirvesinde yer alıyor;

Coventry puansız bölgede: Konuk ekip sezona kötü bir başlangıç yaptı, henüz puanla tanışamadı ve 17. sırada bulunuyor;

Rakibin ana güçleri: Karl Rushworth, Ethan Pinnock, Bobby Thomas ve ileri uçta Taiwo Awoniyi gibi tecrübeli isimlere sahip Coventry, Etihad'da sürpriz peşinde olacak.

Özbek futbolu için yeni bir dönem

Abdukodir Husanov'un bu seviyedeki resmi bir maçta ilk 11'de başlaması şu açılardan büyük önem taşıyor:

Yüksek güven ve yetenek onayı: Dünyanın en zorlu liginde ve en rekabetçi takımında ilk 11'de yer almak, savunmacımızın fiziksel ve taktiksel hazırlığının zirvede olduğunun kanıtıdır;

Milyonların sevinci: Bu maç sadece üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda Özbek lejyonerlerin dünya futbol elitleri arasında kalıcı yer edinme yolundaki büyük bir tarihi olay olarak kaydedilecek.

Sizce Abdukodir Husanov, Etihad'daki bugünkü maçta Manchester City savunmasında nasıl bir performans sergiler? Takımın değişmez bir parçası haline gelebilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve vatandaşımızı destekleyin!