Beklenmedik sessizlik: Ukrayna birliklerine 3 günlük ateşkes emri verildi

·12·Dünya
Beklenmedik sessizlik: Ukrayna birliklerine 3 günlük ateşkes emri verildi

Ukrayna cephesinde sansasyonel ve beklenmedik bir dönüm noktası yaşanıyor: «Ukrainskaya pravda» gazetesi ve Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine cephe hattı boyunca 3 günlük ateşkes emri verildiğini duyurdu. Bu «sessizlik rejimi», ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdikleri acil diplomatik ziyaret süreciyle doğrudan örtüşüyor.

72 saatlik tam ateşkes: Karada, havada ve denizde duran çatışmalar

Edinilen bilgilere göre, askeri birliklere verilen emir kapsamlı bir durdurma taleplerini içeriyor:

  • Belirli süre ve kısıtlamalar: Ateşkes rejiminin 5 Eylül saat 00:00'dan başlayarak 8 Eylül saat 23:59'a kadar geçerli olacağı belirtildi;

  • Üç cephede tam sessizlik: Milletvekili Aleksey Gonçarenko'nun doğruladığına göre, sessizlik rejimi tüm yönleri kapsıyor; karadaki çatışmalar, hava saldırıları (İHA ve füze) ve denizdeki hareketlilik dahil olmak üzere her alanda geçerlidir;

  • Resmi sessizlik ve bekleme: Çatışmanın son derece hassas bir aşamada olması nedeniyle, Ukrayna üst düzey askeri ve siyasi yönetimi tarafından henüz bu emirle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump elçilerinin misyonu ve büyük diplomatik baskı

Uluslararası siyasi çevreler, bu kararın Washington tarafından yürütülen olağanüstü müzakerelerin bir sonucu olduğuna işaret ediyor:

  • Witkoff ve Kushner'in uçuşu: «Politika strani» analiz yayını, olası 3 günlük ateşkesin, Trump'ın baş müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'da Putin, ardından Kiev'de Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerin tarihleriyle tam olarak örtüştüğüne dikkat çekiyor;

  • Washington'un talebi ve güvenlik koridoru: Daha önce Beyaz Saray diplomatlarının bölgede bulunduğu süre zarfında Moskova ve Kiev'den saldırı düzenlememelerini, başkentlere ve enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmalarını istediği bildirilmişti;

  • Büyük ateşkesin ilk provası: Analistler, bu üç günlük duraklamanın, Beyaz Saray'ın genel çatışmayı dondurma ve tarafların barış anlaşmasına olan gerçek hazırlığını test etme amaçlı ilk deneme koridoru olabileceğini tahmin ediyor.

Sizce Trump yönetimi temsilcilerinin ziyareti sırasında ilan edilen bu 3 günlük sessizlik rejimi savaş alanında tamamen korunacak mı yoksa ihlal mi edilecek? Bu kısa süreli duraklama, yıllardır süren savaşı bitirmeye yönelik gerçek bir başlangıç olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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