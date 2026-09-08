Araca taş atan adam 151 bin tenge para cezasına çarptırıldı

·2·Dünya
Araca taş atan adam 151 bin tenge para cezasına çarptırıldı

Kazakistan'ınAtırav bölgesinde bir adam, başkasına ait arazi aracının camlarını taşla kırdığı için mahkemeye çıktı. Kendisine 151.375 tenge para cezası verildi. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Atırav Bölge Mahkemeleri'nin resmi Telegram kanalında belirtildiğine göre, Jıloy İlçe Mahkemesi'nde İdari Suçlar Kanunu'nun 147-1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dava görüldü.

Mahkemede, adamın Kulsarı şehrinin 8. bölgesinde bulunan bir limited şirketinin sahasında olduğu sırada, şirkete ait Toyota Fortuner marka araca taş attığı tespit edildi. Sonuç olarak aracın sürücü tarafındaki sol camı ve ön camı kırıldı.

Duruşmada suçlu, suçunu tamamen kabul ettiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Suçu, mahkemede incelenen tutanak, duruşma katılımcılarının ifadeleri, fotoğraflar ve diğer dava dosyalarıyla kanıtlandı.

Cezayı belirlerken mahkeme, adamın suçunu kabul etmesini ve pişmanlığını idari sorumluluğu hafifletici nedenler olarak değerlendirdi. Ağırlaştırıcı bir neden ise tespit edilmedi.

Mahkeme kararına göre, adam İdari Suçlar Kanunu'nun 147-1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca suçlu bulunarak kendisine 151.375 tenge para cezası verildi.

Mahkeme kararı yasal olarak yürürlüğe girdi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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