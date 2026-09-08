Hindistan'da bir aile oğlunu defnetti, ancak genç hapishanede canlı bulundu

·10·Dünya
Hindistan'da bir aile oğlunu defnetti, ancak genç hapishanede canlı bulundu

Hindistan'da bir aile için beklenmedik bir olay yaşandı. Yakınları, 35 yaşındaki Ravi Kumar'ın öldüğünü sanarak cesedini krematoryumda yaktı. Ancak birkaç hafta sonra Ravi'nin hayatta olduğu ve hapishanede tutulduğu ortaya çıktı.

Ravi, 5 Ağustos günü Hindistan'daki evinden kayboldu. Endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Daha sonra kolluk kuvvetleri, bataklık bir alanda bulunan ve çürümüş haldeki bir cesedin fotoğraflarını aileye gösterdi.

Cesedin yüzü tanınmayacak halde olmasına rağmen, aile üyeleri kıyafetlerinden yola çıkarak onun Ravi olduğunu düşündü. Ağabeyi Amandiip: «Yüzü tanınmayacak halde olsa da kıyafetlerinden onu tanıdık», dedi.

Bunun üzerine aile, 13 Ağustos'ta cesedi yaktı. 15 Ağustos'ta ise Pencap eyaletinin Kapurthala şehrinde onun anısına bir tören düzenlendi.

Ancak 2 Eylül'de aile, Kapurthala Merkez Hapishanesi'nden bir telefon aldı. Yetkililer, Ravi'nin hayatta olduğunu ve kaybolduğu gün hapishaneye getirildiğini bildirdi.

Amandiip, bu haberle aile üyelerinin hem şaşkınlık hem de büyük bir rahatlama yaşadığını belirtti.

Ravi ise 5 Ağustos günü polis tarafından sokakta amaçsızca dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve aynı günün akşamında hapishaneye götürüldüğünü söyledi. Üst düzey bir polis yetkilisi, onun kefaletle serbest bırakılabilecek suçlar kapsamında tutuklandığını belirtti.

Kefaletini ödeyecek kimse gelmeyince hapishane yetkilileri ailesiyle iletişime geçti. Kadupur köyünden gelen akrabaları ertesi gün hapishaneye giderek mahkumun gerçekten Ravi Kumar olduğunu doğruladı.

Şimdi ise polisin önünde gizemli bir soru daha var: ailenin yaktığı ceset aslında kime ait?

Polis yetkilisi DSP Shital Singh, müfettişlerin şu anda kimliği belirsiz ceset üzerinde çalıştığını açıkladı. Kayıp şahıslar arasında bu cesetle eşleşen bir bildirim veya somut bir ipucu bulunmuyor.

Singh, mevcut aşamada DNA testi yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle uzmanlar, Kanjli bataklık bölgesindeki baz istasyonu verileri dahil olmak üzere diğer teknik kanıtları analiz ediyor.

Polis, Ravi'nin aile üyelerini de soruşturma kapsamında ifadeye çağıracağını bildirdi. Cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

HindistanRavi KumarPencapKapurthalaKayıp
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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